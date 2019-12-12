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Ученые рассказали, как бокал вина в день влияет на риск рака

13.12.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бокал вина в день повышает риск рака, а безопаснее всего вообще отказаться от алкоголя. Результаты исследования, проведенного учеными из Токийского университета (Япония), опубликованы в журнале Cancer, пишет «Здоровье Mail.ru».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Исследователи проанализировали информацию за 2005−2016 годы, поступившую из 33 больниц общего профиля по всей Японии. В общей сложности речь шла о медицинских данных, касающихся 63 с небольшим тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями, и такого же количества пациентов тех же больниц, того же возраста и пола, но не страдающих от рака (контрольной группы). Все эти люди, помимо прочего, сообщали сведения о том, сколько стандартных порций спиртного они привыкли выпивать в день, а также сколько времени это продолжается.

Под стандартной порцией авторы понимали 23 грамма этанола, что эквивалентно одной 180-миллилитровой чашке сакэ, одной поллитровой бутылке пива, одному 180-миллилитровому бокалу вина или одной 60-миллилитровой рюмке виски.

Анализ продемонстрировал, что даже минимальный уровень употребления алкоголя (например, одна порция спиртного в день в течение десяти лет или две порции в день в течение пяти лет) повышает риск рака на 5%. Причем в случае столь умеренного уровня (менее двух порций в день) вероятность заболеть раком повышена вне зависимости от того, как долго продолжается потребление алкоголя. В первую очередь речь идет о раке органов пищеварения, дыхательных путей, молочной железы и предстательной железы. Самый низкий риск рака наблюдается при полном отказе от спиртного.

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Бокал вина в день повышает риск рака, а безопаснее всего вообще отказаться от алкоголя.
 
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