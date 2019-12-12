Робот-учитель, мультфильмы на английском. Какие проекты педагогов Минщины признаны лучшими в стране

Источник материала: Слуцк Город



Фото: МЛЫН.BY

С 10 по 13 декабря в Слуцком государственном колледже проходит Очный этап ХIV Республиканского конкурса «Компьютер. Образование. Интернет». Из 433 предложенных на конкурс работ, в финал прошли только 52. Среди них и 5 проектов, представленных педагогами Минщины, пишет МЛЫН.BY.

— Все проекты локально апробированы в образовательной практике педагогами, которые их здесь представляют, — отметила ректор Минского областного института развития образования Инга Кондратьева. — Школа — институт, включенный в социокультурные контексты. И то, что происходит в обществе, в образовании отражается быстрее, чем в какой-либо другой сфере. Сегодня мобильные приложения, технологии дополненной реальности, образовательная робототехника — это реальность образовательного процесса, это то, что необходимо поколению Z. Конкурс «Компьютер. Образование. Интернет» всегда был массовым. Но год от года количество участников растет, благодаря высокой конкуренции повышается и качество проектов, они становятся более смелыми и разнообразными.





Исторические компьютерные игры

Марьиногорские педагоги решили компьютерные игры из не слишком полезной привычки превратить в полезное занятие. Учителя средней школы № 2 Дмитрий Кривошей и Наталья Ковшер, а также их коллега из средней школы № 3 Елена Власихина представили на конкурс цикл познавательных игр «В мире истории».

— Сегодня практически невозможно найти школьника, который бы не играл в компьютерные игры. Многие учителя и родители видят в этом серьезную проблему. Однако, на наш взгляд, сегодня перед педагогами стоит задача попытаться раскрыть дидактический потенциал компьютерной игры в образовательном процессе. При правильном подходе она может дать ребенку знания и помочь правильно сформировать будущую личность, — отметил учитель истории Дмитрий Кривошей.





Марьиногорские педагоги разработали комплекс исторических игр разной направленности. Часть из них посвящена теме Великой Отечественной войны, часть — мировой истории и истории Беларуси. Еще одно направление компьютерных игр — история Пуховичского района и города Марьина Горка. В процессе игры школьникам нужно выполнить ряд заданий, разгадать ребусы, найти соответствия. В общем, процесс получается нескучным, интересным и познавательным. Играть можно как на компьютере, так и на мобильных устройствах с помощью специального приложения.





Робот, который преподает физику

Фантазии о том, что в школах будут преподавать роботы, потихоньку становятся реальностью. Учитель физики СШ № 11 Слуцка Дмитрий Чернов вместе с 11-классником Тимофеем Стамбровским разработал интерактивный STEM-учебник по физике с применением робототехники, аналогов которому нет в Беларуси.









Чтобы пользоваться интерактивным учебником, учителю не нужно иметь дополнительных знаний и навыков. Робот собирается по доступной пошаговой инструкции, управление идет через мобильное приложение. Учитель подключается к машине по блютуз-соединению, выбирает класс, в котором проводится урок, и нужную тему. А робот демонстрирует физические законы, что помогает школьникам не просто прочитать теорию, но и отработать ее на практике.

— С помощью STEM-учебника у нас в школе физикой занимаются седьмые и девятые классы. Есть наброски вариантов использования робота на уроках в 8-х классах, — отмечает Дмитрий Чернов. — Такой учебник пользуется большим спросом у школьников. Ведь детям в первую очередь интересен сам робот, принцип его работы. Благодаря этому физика из скучного и сложного предмета превращается в живой, увлекательный урок.





Онлайн-экскурсия по стране и знакомство со знаменитыми белорусами

Учитель информатики СШ № 4 города Дзержинска Светлана Пузиновская создала интерактивное пособие «Знай свою историю!», которое не только знакомит школьников с прошлым нашей страны, но и рассказывает о настоящем.

Комплекс разноплановых заданий помогает систематизировать знания об историко-культурных объектах Беларуси, знакомит детей с городами, которые в разное время были объявлены культурными столицами Беларуси. А еще рассказывает о выдающихся деятелях нашей страны и их роли в историческом процессе. С помощью пособия можно познакомиться с достижениями современных белорусских спортсменов.









— В пособии много иллюстраций и интересных заданий. В нашей школе его активно используют на уроках истории в 11 классе, оно помогает и при подготовке школьников к централизованному тестированию. А отдельные задания можно применять на классном часу и внеклассных мероприятиях с учащимися 5-11 классов, — рассказывает Светлана Пузиновская.

Мультфильмы на английском

Что больше всего любят дети младшего школьного возраста? Конечно, мультики! Поэтому учитель английского языка средней школы № 6 города Жодино Светлана Коледа вместе с учениками 3 класса на уроках иностранного смотрит анимационные видео.

— Я создаю авторские мультфильмы, которые помогают обучать детей английскому языку. Благодаря такому подходу у детей появляется мотивация в изучении иностранного, пропадают страхи и переживания, — объясняет Светлана Коледа. — Нельзя заниматься с детьми точечно: сегодня используешь интерактивно-мультимедийные приложения, а завтра уже нет. Должна быть система. Все мои ролики основаны на программе предмета «Английский язык» для учащихся 3 класса. Просто в игровой форме знания у детей усваиваются лучше. А еще мультфильмы можно разыгрывать по ролям. Анимационные видеоролики помогают обучать детей письму, чтению, говорению, восприятию английской речи на слух. Все приложения скомпонованы по темам, так что весь материал, который дети проходят на уроке, они могут повторять и дома, вместе с родителями.

Мультфильмами авторства Светланы Коледы могут пользоваться все белорусские учителя. Найти их можно на сайте «Изучаем английский весело» и на YouTube.

Об электротехнике — легко, доступно, интересно

Преподаватель Солигорского государственного колледжа Ольга Кравченя представила на конкурс электронный учебно-методический комплекс по предмету «Электротехника». В сборник включены лекционные материалы, задачи и тесты.





— Этот УМК создан для получающих профессионально-техническое образование. Электротехника — предмет достаточно сложный. Поэтому, чтобы нашим учащимся было понятнее и интереснее его изучать, я использую электронный учебник. Лекции в нем представлены в доступной форме, есть примеры решения задач. Кстати, теперь наши учащиеся гораздо спокойнее относятся к разного рода лабораторным и практическим работам. Ведь теперь их нужно выполнять не на бумаге, а с помощью компьютера. Причем, оценки не придется ждать, она появляется автоматически, сразу после прохождения теста, — рассказывает о своем проекте Ольга Кравченя. — Дети, с которыми мы сейчас работаем, выросли на компьютерах и мобильниках. Поэтому мы стараемся соответствовать их запросам.









МЛЫН.BY