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Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

13.12.2019 13:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 декабря посещает Белорусский государственный медицинский университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусское медицинское образование котируется у иностранцев. Даже в Израиле признают наши дипломы.

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Но зачастую уже подготовленные специалисты за бюджетные ( то есть наши с вами) деньги уезжают за рубеж. Но это не проблема – уверен глава государства: из 47 тысяч врачей уехали 400 человек, треть уже вернулась назад. 

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо там, где нас нет. Поехали 150-200 человек, покрутились (как я вам информацию даю – из Соединенных Штатов Америки) – это точная информация от нормальных, конкретных людей, хороших врачей. Они там работают. Отпуск где-то по 7 дней у них получается два раза в год. И вот приехали в отпуск. Говорят: «Слушайте, вы живете на курорте». И вот возвращаясь сюда… Благо в том, что они быстро остудили головы некоторых визитеров, которые хотят туда поехать и много заработать. Сейчас в Польшу, в Литву, потому что единое экономическое пространство, Евросоюз, визы и прочее.

С Польши и Литвы люди хлынули куда-нибудь зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши, 100 человек, рванули туда. Слушайте, и что в Литве они нового увидели, в отличие от Беларуси? Психологический фактор, что люди там побывали и вернулись сюда, и говорят нашим: «Ну давайте, поезжайте, попробуйте».

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Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 декабря посещает Белорусский государственный медицинский университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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