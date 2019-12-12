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Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 декабря посещает Белорусский государственный медицинский университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусское медицинское образование котируется у иностранцев. Даже в Израиле признают наши дипломы.
Но зачастую уже подготовленные специалисты за бюджетные ( то есть наши с вами) деньги уезжают за рубеж. Но это не проблема – уверен глава государства: из 47 тысяч врачей уехали 400 человек, треть уже вернулась назад.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С Польши и Литвы люди хлынули куда-нибудь зарабатывать деньги. У них образовался огромный дефицит. И некоторые наши, 100 человек, рванули туда. Слушайте, и что в Литве они нового увидели, в отличие от Беларуси? Психологический фактор, что люди там побывали и вернулись сюда, и говорят нашим: «Ну давайте, поезжайте, попробуйте».
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 декабря посещает Белорусский государственный медицинский университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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