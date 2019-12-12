Шествие Дедов Морозов и утренники. Куда сходить в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Гродно начинаются предновогодние мероприятия. В субботу, например, старинные улицы города заполнят Деды морозы, а в драматическом театре начнутся первые детские утренники. А вот вечером в пятницу можно сходить на концерт классической музыки.

Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек «Мороз зажигает»



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Где: площадь Советская и площадь Ленина Когда: 14 декабря, 17.00 Сколько: бесплатно.

Традиционное театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек «Мороз зажигает» пройдет в субботу 14 декабря. Ожидается, что в мероприятии примут участие около пятиста сказочных персонажей. Как и в прошлые годы, старт красочному шествию дадут на площади Советской, потом колонна двинется в сторону площади Ленина, где пройдут танцевальный флешмоб и концерт.

Рождественский гала-концерт в кирхе

Где: Лютеранская кирха святого Иоанна Когда: 13 декабря, 19.00 Сколько: вход по благотворительным сертификатам.

В Рождественском гала-концерте примут участие Марк Дробинский (виолончель, Франция), Алексей Петров и Анна Голуб (фортепиано, Беларусь). В программе — произведения Баха, Шопена и Дюка. Благотворительные сертификаты можно приобрести в кирхе.

Новогодние утренники в драмтеатре



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: драмтеатр, улица Мостовая, 35 Когда: 14 декабря, 12.00, 15 декабря, 15.00. Сколько: 8 рублей.

Драмтеатр приглашает самых маленьких зрителей на новогоднее представление «Как Ежик Новый год встречал». Это волшебная история о том, как звери в лесу готовились к встрече Нового года, а им решили помешать Баба Яга и тетушка Жара. Но у них ничего не получилось.

По традиции в фойе ребят и взрослых ждут представление у елки и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фильм и дискуссия «Клетки. Скрытые фермы Европы»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: Центр дополнительного образования взрослых «Студия полезных компетенций», улица Буденного 48а, 86 аудитория. Когда: 15 декабря, 16.00 Сколько: бесплатно.

В Гродно пройдет показ документального фильма «Клетки. Скрытые клетки Европы» в русской озвучке. Этот фильм об истории антимехового движения в соседней Польше — она входит в первую пятерку стран, которые выращивают животных с целью производства меха. На данный момент закон о запрете выращивания пушных животных находится на рассмотрении парламента страны.