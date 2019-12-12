«БЕЛДЖИ» будет продавать автомобили по льготным ставкам и юрлицам

Источник материала: Tut.by

Завод «БЕЛДЖИ» объявил о запуске новой финансовой программы. Только на этот раз она коснется юридических лиц. Физлица свою долю льгот получают уже два года, хотя ставка на покупку моделей Atlas и Emgrand X7 выросла с 1,9 до 3,9%.





Раньше особые условия покупки действовали на седан Emgrand 7. Сниженными ставками могли воспользоваться те, кто собирался приобретать седан для работы в такси. Сейчас любые юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться сниженными ставками для покупки автомобилей Geely в лизинг. Уже достигнута договоренность с двумя банками, которые будут предлагать свою программу компаниям-лизингодателям.

В зависимости от условий (срок лизинга, сумма авансового платежа) процентная ставка по лизингу в белорусских рублях будет колебаться. Так, при сроке лизинга 1 год и авансовом платеже 20% ставка составит 2,9%. В долларах или евро при лизинге на год процентная ставка будет 0,0001%. Авансовый платеж при этом начинается от 20%.

Пока новые условия действуют только до 31 декабря 2019 года. Сохранятся ли они в 2020 году — еще неясно, как и с льготными кредитами для покупателей-физлиц.