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«БЕЛДЖИ» будет продавать автомобили по льготным ставкам и юрлицам
Источник материала: Tut.by
Завод «БЕЛДЖИ» объявил о запуске новой финансовой программы. Только на этот раз она коснется юридических лиц. Физлица свою
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В зависимости от условий (срок лизинга, сумма авансового платежа) процентная ставка по лизингу в белорусских рублях будет колебаться. Так, при сроке лизинга 1 год и авансовом платеже 20% ставка составит 2,9%. В долларах или евро при лизинге на год процентная ставка будет 0,0001%. Авансовый платеж при этом начинается от 20%.
Пока новые условия действуют только до 31 декабря 2019 года. Сохранятся ли они в 2020 году — еще неясно, как и с льготными кредитами для покупателей-физлиц.
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Завод «БЕЛДЖИ» анонсировал финансовую программу для юрлиц. Теперь покупать Geely в лизинг можно тоже по льготным процентным ставкам.
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