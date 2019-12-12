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Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Университетские клиники, жилье для бюджетников и отток врачей. 13 декабря Президент общается со студентами медицинских вузов. На встрече собрались лучшие ученики последователей Гиппократа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси 20 тысяч студентов занимаются в четырех медицинских вузах. Каждый третий – в Белорусском государственном медуниверситете. Ректор показал главе государства, как выглядит вуз сверху. Макет – дело рук самих студентов. На базе университета – 18 художественных коллективов. Ведь задача подготовить не только профессионала, но еще и патриота, и человека.
Президент интересуется, как идет развитие университетской клиники – глава государства поручал развивать этот образовательный мировой тренд.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Университетские клиники, жилье для бюджетников и отток врачей. 13 декабря Президент общается со студентами медицинских вузов. На встрече...
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