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Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

13.12.2019 14:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Университетские клиники, жилье для бюджетников и отток врачей. 13 декабря Президент общается со студентами медицинских вузов. На встрече собрались лучшие ученики последователей Гиппократа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

В Беларуси 20 тысяч студентов занимаются в четырех медицинских  вузах. Каждый третий – в Белорусском государственном медуниверситете. Ректор показал главе государства, как выглядит вуз сверху. Макет – дело рук самих студентов. На базе  университета – 18 художественных коллективов. Ведь задача подготовить не только профессионала, но еще и патриота, и человека.  

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

Президент интересуется, как идет развитие университетской клиники –  глава государства поручал развивать этот образовательный мировой тренд.    

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Коль этот путь известен во всем мире, чего нам тут самим себя обманывать и уговаривать других, что надо эксперимент провести, потом, через два года, доложим, через пять – решим. Нас с Караником уже не будет. Поэтому давайте мы договоримся: если после изучения, до нового года мы придем к тому, что это тот путь, по которому должно идти образование, имея базу для практического обучения студентов, ну так давайте принимать решения. Давайте в областях и в Минске решим этот вопрос там, где есть учебные заведения. Притом наши колледжи, техникумы медицинские, бывшие училища, их называли, для них тоже надо определить по направлениям – зависит от того, фармацевтические или какие-то там – тоже определить учебные заведения.

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Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

Александр Лукашенко, посещая БГМУ: «Давайте принимать решения»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Караник
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Университетские клиники, жилье для бюджетников и отток врачей. 13 декабря Президент общается со студентами медицинских вузов. На встрече...
 
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