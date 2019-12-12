Подарки, алкоголь, пиротехника из ЕС: таможня напомнила правила ввоза товаров

Источник материала: Вороновская газета





Собираетесь в преддверии Нового года за подарками и всем необходимым для праздничного стола за границу? Не забывайте о правилах ввоза товаров на территорию ЕАЭС.

В соответствии с таможенным законодательством наземными и водными видами транспорта беспошлинно могут быть ввезены товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро и весом не более 25 кг. В случае въезда в Республику Беларусь чаще 1 раза в три календарных месяца эта норма составляет соответственно 300 евро и 20 кг.

Нельзя ввозить:

алкогольные напитки в количестве более 5 литров на одно физическое лицо;

алкогольные напитки в любом количестве физическим лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

бенгальские огни, фейерверки, петарды, фаеры и др. относящихся к категории пиротехнических изделий. Их ввоз на территорию ЕАЭС физическим лицам в качестве товаров для личного пользования запрещен.

Можно ввозить:

алкогольные напитки и пиво могут беспошлинно ввозиться гражданами в количестве 3 литров в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. При превышении этой нормы необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 10 евро за каждый 1 литр сверх разрешенных 3 литров и таможенный сбор, который составляет 10 белорусских рублей.

искусственные елки, новогодние игрушки. Данные товары отнесены к товарам для личного пользования и могут беспошлинно ввозиться гражданами при соблюдении весовой и стоимостной нормы.

С подарками есть некоторые нюансы. Вы можете ввезти технику, духи, одежду, аксессуары, но при условии:

что это будут товары для личного пользования. Если речь идет о мобильном телефоне или планшете, то отнесение их к данной категории возможно в количестве не более 2-х штук каждого гаджета в течение одного календарного года. Полный список можно можно посмотреть на сайте ГТК .

. их общая стоимость не будет превышать сумму, эквивалентную 500 евро, и общий вес не превысит 25 килограммов (или 300 евро и 20 кг. соответственно).

При приобретении товаров сверх установленных норм ввоза необходимо придется уплатить таможенную пошлину в размере 30% от их стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

По материалам interfax.by