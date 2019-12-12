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Анастасия Шкурдай: на Олимпиаде постараюсь показать свое лучшее время

13.12.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В 2020 году основными стартами для 16-летней брестчанки Анастасии Шкурдай будут первенство Европы по плаванию и летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщила сегодня журналистам тренер спортсменки Ольга Ясенович, передает корреспондент БЕЛТА.

Анастасия Шкурдай: на Олимпиаде постараюсь показать свое лучшее время

Несмотря на юный возраст, брестчанка ранее завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх-2020. "Ко всем соревнованиям отношусь очень серьезно, неважно - чемпионат Европы это или мира. Олимпийские игры - это старты, где я должна показать свой лучший результат. Планирую на Олимпиаде показать свои лучшие секунды", - сказала она.

Спортсменка на прошедшем в Глазго чемпионате Европы по плаванию на короткой воде завоевала золотую медаль на дистанции 100 м баттерфляем. Она финишировала за 56,21 сек. С этим достижением девушку сегодня поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

День Анастасии Шкурдай расписан буквально по минутам. Практически все свое время она уделяет плаванию. "В этом году у меня много сборов. Если не уезжаю за границу, то они проходят в родном Бресте. Здесь есть все условия, чтобы я могла ночевать, питаться и плавать в одном месте. В школу удается попасть очень редко. Встаю в шесть утра (бывает и раньше), иду на тренировку, обедаю, ложусь спать, снова иду на тренировку - день закончен", - поделилась деталями распорядка своего дня спортсменка.

Ее тренер Ольга Ясенович в беседе с журналистами отметила, что довольна временем, которое ее подопечная показывает в сезоне. Она подчеркнула, что готовясь к соревнованиям, планируют не медали, а результат. "В будущем году у Насти будет два основных старта. Будем готовиться к юношеской Европе, она пройдет Великобритании. Первенство должно помочь ей выйти на хорошее время к Олимпиаде, которая будет через две недели после этого", - поделилась планами тренер брестчанки.

Ольга Ясенович также рассказала, что на конкуренцию со взрослыми и опытными пловцами Анастасии Шкурдай помогает настраиваться психолог. "У нас есть Инна Чарыкова, работник Республиканского научно-практического центра спорта. Она ездит с нами на соревнования, находится на сборах. Она не только психолог, но и физиолог. Контролируем состояние мышц, организма, утомляемость. Результат делается не только тренером и нагрузками. У нас очень большая команда, работают массажисты, научные сотрудники", - пояснила Ольга Ясенович.

 
Теги: Брест
 
 
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  В 2020 году основными стартами для 16-летней брестчанки Анастасии Шкурдай будут первенство Европы по плаванию и летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщила...
 
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