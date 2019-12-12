Президент Беларуси анонсировал несколько переговоров с РФ «по больным вопросам»

Во время визита в медицинский университет 13 декабря Александр Лукашенко рассказал о том, что Беларусь и Россия будут обсуждать проблемные вопросы, возможно, не только 20 декабря.

По словам Лукашенко, 20 декабря на неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге пройдет один из раундов переговоров между Беларусью и Россией. По словам белорусского президента, на этом переговоры могут не закончится: вероятно, стороны проведут несколько раундов переговоров по наиболее «больным вопросам».