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Президент Беларуси анонсировал несколько переговоров с РФ «по больным вопросам»

13.12.2019 17:09 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Во время визита в медицинский университет 13 декабря Александр Лукашенко рассказал о том, что Беларусь и Россия будут обсуждать проблемные вопросы, возможно, не только 20 декабря.

По словам Лукашенко, 20 декабря на неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге пройдет один из раундов переговоров между Беларусью и Россией. По словам белорусского президента, на этом переговоры могут не закончится: вероятно, стороны проведут несколько раундов переговоров по наиболее «больным вопросам».

Напомним, что 7 декабря в Сочи прошла встреча президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин должны были подписать президентский пакет интеграционных документов, однако после пяти с половиной часов переговоров, стороны так и не пришли к единому решению по целому ряду вопросов. В Минске 7 и 8 декабря прошли массовые акции протеста против интеграции с Россией.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Во время визита в медицинский университет 13 декабря Александр Лукашенко рассказал о том, что Беларусь и Россия будут обсуждать проблемные вопросы, возможно, не...
 
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