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Александр Лукашенко: Мы стремимся к 2025 году в два раза повысить зарплату врачу

13.12.2019 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил БГМУ 13 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречу к Президенту пришли лучшие студенты медуниверситетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телемост организовали с Гродно, Гомелем и Витебском. Всего же в стране 20 тысяч студентов учатся в четырех медицинских вузах страны. Каждый третий – в столичном меде. Но развивать надо альма-матер всех белорусских врачей. Президент за мировой тренд – университетские клиники.

Александр Лукашенко: Мы стремимся к 2025 году в два раза повысить зарплату врачу

Разговор вышел как всегда откровенный. Не обошли и самую больную тему здравоохранения – отток кадров. Это не проблема – уверен глава государства. Из 47 тысяч врачей уехали 400 человек. Треть уже вернулась обратно. А проблему раздувают и мусолят в СМИ именно те, кто уехал из страны.

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

Кстати, белорусское медицинское образование котируется у иностранцев. И даже сегодня гражданин Израиля попросил Президента продлить время на регистрацию. Оперативно решить необходимо и жилищный вопрос для бюджетников.

Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

Александр Лукашенко: Мы стремимся к 2025 году в два раза повысить зарплату врачу

Глава государства дал поручения чиновникам от медицины и на самые откровенные темы пообщался со студентами. Будущие врачи – это элита нации. Поэтому и вопросы звучали серьезные. То, что волнует всех – зарплаты.

Александр Лукашенко: Мы стремимся к 2025 году в два раза повысить зарплату врачу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи, – это бюджетники. Они все сидят в комиссиях. Условие главное – ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату.

50 всяких надбавок и прочих наименований – не надбавок, а наименований. Сейчас будет наименований 13. Если вы за эти четыре вида получали доплату 20 рублей в месяц, то за ночное дежурство вы получите 21 рубль. Не на много, но чтобы вы никогда не сказали, что государство намудрило и модернизация опустила вашу зарплату. И я вам назвал, хоть небольшой – где-то 20-30 долларов, но рост, чтобы вы меня не упрекнули. И я вам не зря сказал, что ни один (даже я – человек смелый) в канун президентских выборов, даже если не изберут, палками будут бросать и говорить: «Слушай, ты же в канун президентских выборов на полдоллара уменьшил нам зарплату».

Александр Лукашенко: Мы стремимся к 2025 году в два раза повысить зарплату врачу

Более того, в будущем году на 20 % вы получите зарплату выше. А к 2025 году мы стремимся, чтобы в два раза врачу повысить заработную плату.

Если только при этой нагрузке, что вы имеете, как доктор, профессор, прочее, вы получите зарплату на рубль меньше, я вас прошу – сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения.

Александр Лукашенко: Мы стремимся к 2025 году в два раза повысить зарплату врачу

Александр Лукашенко: Мы стремимся к 2025 году в два раза повысить зарплату врачу

Александр Лукашенко: Мы стремимся к 2025 году в два раза повысить зарплату врачу

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил БГМУ 13 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречу к Президенту пришли лучшие студенты...
 
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