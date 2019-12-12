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Новогодняя музыка разрушает психику – учёные объяснили, почему

13.12.2019 17:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Новый год крадется – и вся эта праздничная музыка просто неизбежна. Независимо от того, куда вы идете, кажется, что одни и те же классические треки преследуют вас на каждом шагу. Но это может быть опасным для ментального здоровья – так считает наука, сообщает Business Insider.

Согласно подсчетам стримингового сервиса Spotify, уже несколько лет всплески прослушиваний одной и той же новогодней музыки приходятся на два последних месяца года. Первым сезон открывают на Филиппинах: с 1 ноября, хотя местные жители перетасовывают свои плейлисты уже в сентябре. Другие страны поддаются спешке поменьше – например, Штаты и Канада ждут 13 ноября, но потом заслушивают «All I want for Christmas is you» Мэрайи Кэри до дыр. 

Независимо от того, как и с какой скоростью люди проникаются духом праздника, пользователи Spotify создают по меньшей мере 21 миллион новогодних плейлистов, из которых годами (если не десятками) не уходят Фрэнк Синатра, Бренда Ли, а теперь еще – Ариана Гранде и – о да – Джастин Бибер.

Но непрерывное повторение песен способно оказать психологическое воздействие, считают ученые. Это работает так: сначала праздничная музыка вызывает у слушателя ностальгию, а потом условные «Jingle Bells» провоцируют скуку, раздражение и в крайнем случае стресс. А все потому, что мозг перенасыщается, реагируя отторжением. Если вы и так озадачены деньгами, которые придется выложить на подарки, работой или попытками понять, как успеть встретиться со всеми во время выходных, постоянный поток веселых мелодий не снимет ваше напряжение – а только усилит его.

Как считает клинический психолог Линда Блэр, рождественская музыка истощает: «Люди, работающие в магазинах, [должны выключать] рождественскую музыку. Потому что, если они этого не сделают, это действительно помешает всем сосредоточиться на чем-то еще, кроме нее. Все просто потратят свою энергию, пытаясь не слушать то, что слышат».

 
 
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Новый год крадется – и вся эта праздничная музыка просто неизбежна. Независимо от того, куда вы идете, кажется, что одни и те же классические треки преследуют вас...
 
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