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Не стало организатора фолк-фестиваля "Камяніца". Он внезапно ушел в 53 года

13.12.2019 17:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скоропостижно скончался белорусский ресторатор и организатор «Каменицы» Олег Пашек.

Не стало организатора фолк-фестиваля "Камяніца". Он внезапно ушел в 53 года
Как сообщает в Facebook «Камяніца Festival», Олега Пашека не стало вечером 12 декабря. Ему было 53 года. 



Олег Пашек был директором сети ресторанов «Каменица», «Грай кафе», «Белорусская корчма», «Огинский», директором и организатором фолк-фестиваля «Каменица».

Прощание состоится 14 декабря в Минске по адресу: улица Кульман 33а, с 11:00 до 13:00. Похоронят Олега Пашека на Кальварийском кладбище.
 
Теги: Минск
 
 
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Скоропостижно скончался белорусский ресторатор и организатор «Каменицы» Олег Пашек.
 
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