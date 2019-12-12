ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» подписало канадского защитника. Он хорошо поет

13.12.2019 18:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Канадский защитник Мэтью Майоне подписал пробный контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.


Фото: hcdinamo.by

29-летний уроженец Торонто Мэтью Майоне имеет итальянские корни. Он играл преимущественно в минорнах североамериканских лигах, а затем перебрался в Европу. После успешных сезонов в Словакии и Финляндии канадец заключил контракт с рижским «Динамо», в составе которого набрал 46 (11+35) очков по системе «гол+пас» и принял участие в Матч звезд КХЛ, где познакомил публику со своими вокальными данными.

В этом сезоне Майоне играл за «Куньлунь», но набрал лишь 3 (0+3) очка в 16 матчах, после чего контракт с ним был расторгнут.

Мэтью хорошо известен своими созидательными способностями, при этом защитник регулярно критикуется за слабую игру в обороне.

Подписание Майоне прокомментировал гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков.

— Турнирное положение нашей команды очень серьезное, это очевидно, но мы не готовы складывать руки и продолжаем бороться. Это касается не только тренерского штаба и хоккеистов, но и менеджмента, который ищет возможности, чтобы усилить состав.

Мэтью Майоне призван добавить креатива нашей оборонительной линии, в которой после травмы Стефана Эллиотта наблюдается дефицит квалифицированных защитников, умеющих разгонять атаку. Добавьте травму Дмитрия Дерябина, и вы поймете, насколько сложная ситуация у нас сейчас. Майоне как раз из тех игроков, которые способны отдать первый пас, когда нужно — обострить игру, и всегда не против подключиться в атаку. Эти навыки прослеживаются на протяжении всей его карьеры, почти во всех своих командах Мэтью набирал много очков. Учитывая то, что возвращение в строй Эллиотта сложно прогнозировать, количество легионеров, которые будут выходить на лед в составе «Динамо» не изменится.

Прежде, чем принять решение о подписании, тренерский штаб хорошо изучил его кандидатуру, и мы уверены, что не ошиблись с выбором. То, что у Майоне не получилось в «Куньлуне», ничего не значит — так бывает в профессиональном хоккее. Мы рады приветствовать Мэтью в «Динамо» и верим, что он успешно пройдет просмотр и поможет нашей команде стать лучше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский защитник Мэтью Майоне подписал пробный контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как продать идею за 90 секунд: скетч-конспект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика