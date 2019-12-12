Минское «Динамо» подписало канадского защитника. Он хорошо поет

Источник материала: Tut.by

Канадский защитник Мэтью Майоне подписал пробный контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Фото: hcdinamo.by

29-летний уроженец Торонто Мэтью Майоне имеет итальянские корни. Он играл преимущественно в минорнах североамериканских лигах, а затем перебрался в Европу. После успешных сезонов в Словакии и Финляндии канадец заключил контракт с рижским «Динамо», в составе которого набрал 46 (11+35) очков по системе «гол+пас» и принял участие в Матч звезд КХЛ, где познакомил публику со своими вокальными данными.

В этом сезоне Майоне играл за «Куньлунь», но набрал лишь 3 (0+3) очка в 16 матчах, после чего контракт с ним был расторгнут.

Мэтью хорошо известен своими созидательными способностями, при этом защитник регулярно критикуется за слабую игру в обороне.

Подписание Майоне прокомментировал гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков.

— Турнирное положение нашей команды очень серьезное, это очевидно, но мы не готовы складывать руки и продолжаем бороться. Это касается не только тренерского штаба и хоккеистов, но и менеджмента, который ищет возможности, чтобы усилить состав.

Мэтью Майоне призван добавить креатива нашей оборонительной линии, в которой после травмы Стефана Эллиотта наблюдается дефицит квалифицированных защитников, умеющих разгонять атаку. Добавьте травму Дмитрия Дерябина, и вы поймете, насколько сложная ситуация у нас сейчас. Майоне как раз из тех игроков, которые способны отдать первый пас, когда нужно — обострить игру, и всегда не против подключиться в атаку. Эти навыки прослеживаются на протяжении всей его карьеры, почти во всех своих командах Мэтью набирал много очков. Учитывая то, что возвращение в строй Эллиотта сложно прогнозировать, количество легионеров, которые будут выходить на лед в составе «Динамо» не изменится.

Прежде, чем принять решение о подписании, тренерский штаб хорошо изучил его кандидатуру, и мы уверены, что не ошиблись с выбором. То, что у Майоне не получилось в «Куньлуне», ничего не значит — так бывает в профессиональном хоккее. Мы рады приветствовать Мэтью в «Динамо» и верим, что он успешно пройдет просмотр и поможет нашей команде стать лучше.