ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: выдача биометрических паспортов и ID-карт снова откладывается

13.12.2019 17:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты на год позже ― с 1 января 2021 года

О причинах рассказал Sputnik начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Введение в обращение биометрических паспортов и ID-карт в Беларуси требует целого комплекса действий ― от производства бланков для таких документов, их персонализации и сбора биометрических данных до обеспечения защиты и более широких возможностей пользования ID-картой, пояснил собеседник Sputnik. 

"Этот комплекс мероприятий нужно пройти и осуществить. В этой связи в силу определенных причин сами информационные ресурсы государства не были готовы к считыванию ID-карты, которую мы были готовы выдавать с 1 января, уже закуплено соответствующее оборудование, оно уже поступило в Республику Беларусь", ― сообщил Бегун.


Кроме того, в стране уже построен центр персонализации документов, есть соответствующий штат сотрудников. Но для того, чтобы ID-карта стала полноценным документом, в первую очередь – в электронном правительстве, и обеспечивала гражданину соответствующие услуги в сети интернет, нужно провести еще целый комплекс мероприятий, уточнил собеседник.

"Есть предварительное решение, оно будет соответствующим образом оформлено, что мы начнем выдачу биометрических документов еще через год ― с 1 января 2021 года", ― сказал Бегун.  

Белорусы в следующем году не смогут получить биометрический паспорт, но на данный момент персонализированные образцы таких документов уже есть. Сейчас проводится их опытная эксплуатация на взаимодействие с другими информационными ресурсами государства для того, чтобы в последующем  получить полноценный документ, удостоверяющий личность не только при визуальном контроле, но и в глобальной компьютерной сети, резюмировал собеседник.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты на год позже ― с 1 января 2021 года
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь официально. В Беларуси увеличили базовую величину. Вслед вырастут размеры штрафов и пособий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика