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В Беларуси появилась аудиторская палата
13.12.2019 18:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: minjust.gov.by
Организация зарегистрирована решением Минюста 6 декабря создана в соответствии с законом ”Об аудиторской деятельности“.
Целями работы Аудиторской палаты являются объединение аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных предпринимателей для выполнения своих обязанностей и защиты профессиональных интересов; повышения престижа профессии, уровня образования и квалификации, а также для оценки работы аудиторских организаций и ИП на основе отечественных и международных стандартов; содействие развитию законодательства создание благоприятной бизнес-среды в стране.
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Организация зарегистрирована решением Минюста 6 декабря создана в соответствии с законом ”Об аудиторской деятельности“.
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