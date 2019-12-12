В Беларуси появилась аудиторская палата

Источник материала: Ежедневник



фото: minjust.gov.by

Организация зарегистрирована решением Минюста 6 декабря создана в соответствии с законом ”Об аудиторской деятельности“.

Целями работы Аудиторской палаты являются объединение аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных предпринимателей для выполнения своих обязанностей и защиты профессиональных интересов; повышения престижа профессии, уровня образования и квалификации, а также для оценки работы аудиторских организаций и ИП на основе отечественных и международных стандартов; содействие развитию законодательства создание благоприятной бизнес-среды в стране.