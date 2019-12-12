Жизнь станет веселее: в Беларуси повысили базовую ставку для оплаты труда бюджетников

Прибавка составит 5 рублей. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 862 от 13 декабря.

С 2020 года тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают зарплаты работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти установили, что базовая ставка составит 180 рублей. «При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда», — отмечали ранее в Минтруда.









В программе бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020−2022 годы предусмотрено, что среднегодовая базовая ставка в следующем году составит 185 рублей. По мнению властей, это позволит выйти на соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране на уровне не ниже 80%, а также «соблюсти ранее выработанные подходы по повышению заработной платы педагогических работников, лиц из числа профессорско-преподавательского состава и врачей».



