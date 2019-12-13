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В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета

13.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета

В беседе затронуты важные для сферы здравоохранения вопросы.

В залах и студиях Минска, Витебска, Гомеля и Гродно участниками диалога стали почти три тысячи человек. В нашем региональном вузе его начала ждали более 600 человек – студенты и преподаватели. Тон основной атмосфере был задан в самом начале, когда, обращаясь к залу, Глава государства отметил, что, пока в подобных встречах он видит столько горящих глаз, у нашей медицины есть будущее.
 
В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета
Президент не раз подчеркивал важность профессии врача и то, что во все времена она ценилась как наиболее значимая и востребованная. Вместе с тем говорил о высокой степени ответственности каждого, кто выбрал этот путь, ведь ценой ошибки в медицине может стать человеческая жизнь.
 
 Сегодня прозвучали очень важные для нас вопросы. Немаловажно, что ответы на них были даны конкретные. Самое главное, что услышал, – продолжится дальнейшее развитие медицинских университетов. Создание медицинской клиники – то о чем, мы мечтали много лет. Как пилотный проект такой опыт сегодня актуален для нашего вуза. Сегодня мы получили очень четкое и ясное представление, что это не просто проект и эксперимент, а то, что буквально завтра получит свое распространение, – рассказал ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий. – Мы в этом направлении активно работаем около года, и сегодня уже многое сделано. У нас хорошее взаимодействие с руководством больницы, расширяется совместная деятельность как в части лечебной работы, так и в плане привлечения сотрудников больницы для преподавания. Одновременно намечены большие планы по привлечению специалистов клиники к диссертационной работе. Кроме того, уже намечены планы по длительным стажировкам сотрудников кафедры и клиники за границей. Это будет сделано для того, чтобы новые технологии, которые освоят наши специалисты за рубежом, внедрялись в том числе в Гродненской области.
 
Отвечая на вопрос журналистов, что студентам дало создание университетской клиники, ректор гродненского вуза подчеркнул, что главным образом изменилось отношение к студенту и преподавателю. Сегодня университетская клиника – это та больница, где есть два главных человека – студент и пациент.
 
В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета
 
Во время беседы с президентом обсуждался вопрос строительства новых общежитий. Жители Гродненской области хорошо знают, что в декабре в Гродно сдается общежитие для студентов-медиков. Как рассказал Виктор Снежицкий, оно практически готово и на следующей неделе уже будет введено в строй. Торжественное открытие пройдет немного позже – после заселения студентов.
 
В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета
 
– В Гродно планируется строительство еще одного корпуса медицинского вуза – лабораторного. Это перспектива ближайших двух-трех лет. Сегодня решаются вопросы о выделении финансирования, архитекторы уже предлагают возможные площадки его размещения, – добавил Виктор Снежицкий. – И даже это еще не все. В планах строительство симуляционного центра. Он у нас есть, но расположен на арендных площадях института биохимии. Планируется капитальный ремонт одного из корпусов вуза по улице Свердлова и переезд центра туда. На ремонт и приобретение современного симуляционного оборудования будет направлено около 5 миллионов евро.
 
В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета
 
Гродненский вуз всегда был в числе лучших в стране. Буквально на днях он удостоен международной бизнес-премии «Лидер года». Единственным из медвузов он дважды становился победителем премии в области качества и имеет премию правительства в области качества, отмечен премией СНГ за достижения в области качества. Исходя только из этих признаков гродненский медицинский вуз справедливо можно назвать лидером. Как отметил ректор вуза, самое важное для университета сегодня – обеспечить такой уровень подготовки специалистов, чтобы, став врачом, сегодняшний студент, как и министр здравоохранения во время встречи с президентом с гордостью говорил: «Я выпускник Гродненского медуниверситета».
 
В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета
Студентам состоявшийся диалог с Президентом, безусловно, запомнится как одно из самых ярких событий во время учебы. Вопросом с гродненской «пропиской» стал вопрос студентки четвертого курса Анастасии Хлюпиной. Будущий врач поинтересовалась у Главы государства, какими качествами, по его мнению, должен обладать современный студент-медик, чтобы состояться как профессионал.
 
– Определяющими среди таких качеств Президент назвал трудолюбие и терпение. За годы учебы мы и сами успели в этом убедиться – без этого достичь поставленных целей невозможно, – поделилась Анастасия Хлюпина. – Во время диалога мы были в родном вузе и, наверное, поэтому волнения не испытывала. Кроме того, разговор получился почти домашним. Было очень приятно, что имена каждого, кто задавал вопросы, Президент запоминал и обращался только по имени. Мы получили объемные ответы на основные вопросы, которые беспокоят как будущего медика, так и уже состоявшегося врача.
 
В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета
 
Сразу после окончания дистанционного диалога студенты гродненского вуза активно делились мнениями и впечатлениями.
 
Павел Ванькович, студент 6 курса лечебного факультета:

В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета

– В моей жизни это уже второй опыт участия в диалоге с Главой государства. Во время первого был гостем купаловского вуза, сегодня о перспективах развития медицины многое услышал в родном вузе. Важными для меня стали ответы на вопросы, касающиеся трудоустройства. Радует, что большое внимание на уровне руководства страны уделяется созданию так называемой инфраструктуры для будущего молодого специалиста-медика – обсуждался вопрос обеспечения жильем. Моя специальность будет связана с травматологией и ортопедией. Все мы понимаем, что во многом качество медицинского обслуживания зависит от имеющегося оборудования. Приятно было услышать, что вопросам совершенствования материально-технической базы больниц будет уделяться большое внимание и в дальнейшем.

 
Екатерина Банецкая, студентка 3 курс медико-психологического факультета:
В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета

– Встреча получилась познавательной и интересной. Думаю, для каждого из нас она стала поводом сделать определенные выводы и на свой счет. Я, например, убедилась, что приняла правильное решение в пользу медицинской профессии. Ведь сегодняшнее событие – еще одно подтверждение того, насколько большое этой сфере уделяется внимание на уровне руководства страны

 
 
 
Анна Скакун, студентка 6 курса педиатрического факультета:

В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета

– Встреча еще раз показала, насколько большое внимание уделяется развитию медицинской сферы. Озвучены не только житейские и важные для нас темы зарплаты и жилья, но и перспективы развития медицины, оснащения современным оборудованием, повышения квалификации специалистов. Такие встречи убеждают, что нужно постоянно работать над собой. Самое влажное, что уяснила для себя, – у нас в стране созданы все условия для развития человека как профессионала. Главное здесь – желание. Учусь на шестом курсе, так что распределение и начало работы уже совсем близко. Итоги встречи станут определенной мотивацией.

 
Елена Лещенко, студентка 4 курса медико-диагностического факультета:
– Было очень приятно принять участие во встрече с Президентом. Это очень воодушевило. Очень понравилось, что Глава государства затронул вопрос поддержки молодых специалистов. Причем, немаловажно, что речь шла не только об обеспечении жильем, но и о традициях наставничества. По опыту старших «коллег» могу судить, что от стремление закрепленного за интерном наставника дать как можно больше, в дальнейшем зависит уверенность уже молодого специалиста в себе на первом рабочем месте. Разговор был действительно открытым и предметным. Все мы еще раз убедились: медицине в нашей стране уделяется большое внимание.

Более чем за три часа, столько длилась встреча, Глава государства ответил на десятки вопросов. В основном в залах столичного и региональных вузов собрались студенты старших курсов. Отсюда интерес к будущему – трудоустройство, поддержка молодых специалистов. Интересовались перспективой работы в малых городах, возможностью обеспечения жильем. Немало вопросов было и личного характера: спрашивали про самый памятный подарок и чему бы еще хотел научиться Президент. Уже прощаясь с интервьюерами, Глава государства признался, что уходит со встречи с хорошим настроением, и пожелал всем здоровья и успехов.

 
В телемосте с Главой государства в Гродно приняли участие более 600 студентов и преподавателей медуниверситета
Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В беседе затронуты важные для сферы здравоохранения вопросы. В залах и студиях Минска, Витебска, Гомеля и Гродно участниками диалога стали почти три тысячи...
 
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