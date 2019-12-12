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Теперь официально. В Беларуси увеличили базовую величину. Вслед вырастут размеры штрафов и пособий
Источник материала: Tut.by
В Беларуси увеличили базовую величину до 27 рублей. Это на 1,5 рубля больше, чем сейчас. Изменения предусмотрены
Увеличение базовой величины произойдет с 1 января 2020 года.
В последний раз ее
С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.
К примеру, пособие по безработице в Беларуси не может превышать две базовые величины. Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице
Вместе с базовой величиной многое изменится для водителей: к этому показателю привязаны многие автомобильные штрафы. Так, с нового года штраф за вождение без техосмотра при первом нарушении в течение года может составить от 27 до 81 рубля (сейчас — от 25,5 до 76 рублей), при повторном — от 54 до 162 рублей (сейчас — от 51 до 127,5 рубля). Штраф за вождение в нетрезвом виде составит от 1350 до 2700 рублей (сейчас — от 1275 до 2550 рублей).
Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.
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В Беларуси увеличили базовую величину до 27 рублей. Это на 1,5 рубля больше, чем сейчас.
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