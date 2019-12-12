|
«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отборочный этап волейбольного турнира «Мяч над сеткой» продолжает колесить по стране. На сей раз состязания принимает Брест, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно здесь проходят матчи второго тура.
Участвуют в турнире юноши не старше 14 лет. По традиции каждая из команд сыграет с каждой, чтобы объективность результатов не вызывала никаких сомнений. В спор за очки в турнирную таблицу вступили 10 команд. Победитель определится в воскресенье, 15 декабря.
Александр Шелихов, старший тренер команды ДЮСШ №4 г. Бобруйска (Могилевская область):
Александр Котов, специалист по массовому и детскому спорту Белорусской федерации волейбола:
Впереди у ребят два тура.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отборочный этап волейбольного турнира «Мяч над сеткой» продолжает колесить по стране. На сей раз состязания принимает Брест, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)