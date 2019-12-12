ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»

13.12.2019 19:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отборочный этап волейбольного турнира «Мяч над сеткой» продолжает колесить по стране. На сей раз состязания принимает Брест, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно здесь проходят матчи второго тура.

«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»

Участвуют в турнире юноши не старше 14 лет. По традиции каждая из команд сыграет с каждой, чтобы объективность результатов не вызывала никаких сомнений. В спор за очки в турнирную таблицу вступили 10 команд. Победитель определится в воскресенье, 15 декабря.

«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»

Александр Шелихов, старший тренер команды ДЮСШ №4 г. Бобруйска (Могилевская область):
Эти соревнования нужны обязательно, потому что детям нужно играть. Особенно в маленьких городах, потому что крупные города имеют финансирование, клубы имеют финансирование. Мы финансирование имеем, но нам эти выезды очень нужны.

«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»

Александр Котов, специалист по массовому и детскому спорту Белорусской федерации волейбола:
Было бы очень здорово, если бы каждая спортивная школа имела в своем подчинении несколько залов: учебно-тренировочных, для групп начальной подготовки. Естественно, это было бы толчком развития.

Впереди у ребят два тура.

«Нам эти выезды очень нужны». Брест принял отборочный этап «Мяча над сеткой»

Люди в материале: Александр Шелихов, Александр Котов
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отборочный этап волейбольного турнира «Мяч над сеткой» продолжает колесить по стране. На сей раз состязания принимает Брест, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
США убрали три компаний РФ из санкционного списка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика