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Она видела ту самую козу, жившую в Большом: «Мама в бубен, с которым выходила на сцену в «Эсмеральде», клала немножко корма»
Источник материала: СТВ
В 40-ые годы о собственных квадратных метрах в Минске могли только мечтать – в очереди на жильё стояли даже оперные и балетные примы, рассказали в одной из серий документального цикла
Любовь Карпилова, костюмер Большого театра Беларуси, дочь балерины Баси Карпиловой:
Настоящая «звезда» послевоенных лет – балерина Бася Карпилова – блистала на сцене в роли Эсмеральды. Знаменитая прима прожила в театре вместе с семьей и главной напарницей на сцене – живой козой – несколько лет.
Любовь Карпилова:
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Она видела ту самую козу, жившую в Большом: «Мама в бубен, с которым выходила на сцену в «Эсмеральде», клала немножко корма»
В 40-ые годы о собственных квадратных метрах в Минске могли только мечтать – в очереди на жильё стояли даже оперные и балетные примы, рассказали в одной из серий...
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