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Она видела ту самую козу, жившую в Большом: «Мама в бубен, с которым выходила на сцену в «Эсмеральде», клала немножко корма»

13.12.2019 19:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 40-ые годы о собственных квадратных метрах в Минске могли только мечтать – в очереди на жильё стояли даже оперные и балетные примы, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Она видела ту самую козу, жившую в Большом: «Мама в бубен, с которым выходила на сцену в «Эсмеральде», клала немножко корма»

Любовь Карпилова, костюмер Большого театра Беларуси, дочь балерины Баси Карпиловой:
Я, наверное, помню себя с 3-4 лет. Я помню эти коридоры длинные, тогда они мне казались очень большими. Наверное, потому что я была маленькая, знаете – «когда деревья были большими».

Я помню, в коридорах всё жарилось, парилось. Я, конечно, не знаю, какие кулинарные были изыски. Но жареная картошка была всегда.

Настоящая «звезда» послевоенных лет – балерина Бася Карпилова – блистала на сцене в роли Эсмеральды. Знаменитая прима прожила в театре вместе с семьей и главной напарницей на сцене – живой козой – несколько лет. 

Она видела ту самую козу, жившую в Большом: «Мама в бубен, с которым выходила на сцену в «Эсмеральде», клала немножко корма»

Любовь Карпилова:
Жили в маленьких комнатушках. Я, например, помню только диван – такой чёрный монстр стоял в комнате, обитый дерматином. И шкаф – ещё, по-моему, достался от немцев. Этот шкаф был глухой-глухой, но у него были, как ситечки от чая, такие дырочки. Этот шкаф и диван я запомнила на всю жизнь.

Был в Минске такой Червенский рынок. Она купила эту козочку, она поселилась рядом в комнатке. И мама её приучала – она в бубен, с которым выходила на сцену в «Эсмеральде», клала туда немножко корма. И козочка привыкла, на сцене за неё можно было быть спокойным.

Она видела ту самую козу, жившую в Большом: «Мама в бубен, с которым выходила на сцену в «Эсмеральде», клала немножко корма»

Но через какое-то время бюрократ, не знаю, кто, написал, что «коза, исполняющая роль козы в балете «Эсмеральда» – снять с довольствия, освободить комнату».

Люди в материале: Любовь Карпилова
 
Теги: Минск
 
 
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В 40-ые годы о собственных квадратных метрах в Минске могли только мечтать – в очереди на жильё стояли даже оперные и балетные примы, рассказали в одной из серий...
 
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