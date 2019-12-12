Кукольные войны. За что производитель Barbie подал в суд на украинскую Асю

"Ваш статус в обществе можно определить по уровню тех, кто с вами отрыто конфликтует. Когда вы достигаете большего, враги становятся сильнее и масштабнее", – иронизировал Уинстон Черчилль, когда журналисты задавали вопросы о его политических оппонентах. Позднее американский издатель Херст цитировал это высказывание британского политика, шутливо объясняя, что статусность его печатных изданий можно оценить по тому, насколько важные люди подают на них в суд. Тогда печатный магнат выдал своеобразный афоризм, который на русский переводится приблизительно так: "Скажи, кто твой истец, и я скажу, кто ты".









focus.ua По этой логике украинская компания "Паритет-Тойз", которая продвигает и продает в нашей стране куклу Асю, должно быть, и вправду преуспела, потому что в этом году в суд на нее подал один из крупнейших игроков мирового рынка детских игрушек, компания Mattel. Не каждый день такие гиганты ввязываются в судебные конфликты с украинскими фирмами несопоставимо меньшего масштаба. Тем более интересно, что суть претензии – в нарушении авторских прав на некую "скульптуру головы" куклы, являющуюся предметом интеллектуальной собственности истца. Подобных дел в украинской судебной практике еще не было, пишет

Идеи беззащитны

Даже тем, кому ни о чем не говорит название Mattel, наверняка знаком принадлежащий ей легендарный бренд Barbie. Кукла Barbie существует уже 60 лет и успела стать не просто одной из самых популярных игрушек для девочек, а самостоятельным и довольно ярким феноменом в массовой культуре. О ней пишут песни и снимают фильмы, открывают тематические рестораны "в ее стиле", то и дело в новостях появляются публикации о взрослых женщинах из разных стран, делающих пластические операции, чтобы стать похожими на Barbie. В свое время создание этой куклы стало настоящей революцией в воспитании девочек. В конце 1950-х – начале 1960-х годов большинство кукол изображали младенцев и чуть подросших малышей, предполагалось, что, играя, девочки представляют себя мамами. Новаторская идея Mattel заключалась в том, чтобы выпустить куклу, похожую на взрослую женщину: красивую, стильную и фигуристую – максимально привлекательную для противоположного пола.









Это было очень в духе времени, социум менялся, материнство больше не считалось главным смыслом жизни женщины. Красота и сексуальность утверждались в обществе как самостоятельные ценности, а не просто факторы, обеспечивающие скорое и удачное замужество. Неудивительно, что кукла с ярким макияжем, роскошными волосами и подчеркнуто женственной фигурой, которую можно самостоятельно наряжать в модные платья, была воспринята на ура. Изначально Barbie выпустили в двух версиях – блондинку и брюнетку, потом у нее появились кукольные "подруги", "кузины" и даже "бойфренд". Вокруг нее создали целый мир – подобие той идеальной взрослой жизни, полной радостей и развлечений, в которую девочки хотели попасть, когда станут старше. Так возникла новая концепция игрушки, разумеется, ее вскоре подхватили другие производители, и у новой взрослой куклы появились конкурентки. Существующая до сих пор парадигма авторского права не признает идею, какой бы гениальной и новаторской она ни была, объектом собственности. Защищать можно только конкретную форму воплощения идеи: рисунок, чертеж, текст, видео, звукоряд, объемное изображение и т. д. Проще говоря, если вы что-нибудь придумали, воплотили и оформили авторские права, копировать результат вашего творчества без вашего разрешения нельзя, но заимствовать ваши идеи и создавать нечто подобное не возбраняется. Судебные споры об авторском праве, как правило, осложняет то, что нужно не просто выяснить, имело ли место незаконное копирование и/или воспроизведение, а установить, что именно в данном случае является объектом защиты.

Спорная скульптура

Надо сказать, в американском и украинском законодательстве заложены принципиально разные подходы к определению этого объекта. В США существует понятие "минимального количества креатива", позволяющее оформить авторские права практически на что угодно, включая промышленные образцы и технические прототипы. Автор не обязан доказывать, что создал нечто уникальное, если в его разработке есть хоть какой-то элемент творчества, что-то кроме обычного функционала – этого вполне достаточно. В базе американского Бюро Авторских Прав (United States Copyright Office) зарегистрировано довольно много разработок, принадлежащих гражданам других государств, которые решили реализовывать свои идеи в США отчасти потому, что там проще защищать результаты творчества.













В Украине все иначе. У нас есть "Закон об авторском праве и смежных правах", но там речь идет о "художественных произведениях". В нашей стране объект защиты авторского права должен обладать "оригинальностью" и "новизной", а их не так-то просто доказать. Если речь не идет о бесспорном произведении искусства, в Украине (и только в ней) отстаивать интересы автора крайне сложно, однако в иске Mattel к "Паритет-Тойз" использованы именно те формулировки, которые теоретически позволяют это сделать. Истец настаивает на том, что ответчик незаконно использует и воспроизводит "скульптуру Barbie CEO". Собственно, эта "скульптура" – не что иное, как голова куклы Barbie, реалистично изображающей девушку. С точки зрения ответчика, упомянутое объемное изображение женской головы скульптурой считаться не может, потому что не обладает художественной ценностью и теми оригинальными особенностями, которые могли бы сделать его произведением искусства. "Сама скульптура в Украине недоступна, тем не менее эксперты считают, что это скорее промышленный образец, нежели произведение искусства, – говорит директор "Паритет-Тойс" Сергей Клейменов. – Внесение едва заметных изменений во что-то давно существующее не может считаться созданием нового произведения, а значит, не может пользоваться защитой, предусмотренной для авторских прав. К тому же ни здравый смысл, ни экспертные заключения не дают оснований полагать, что голова куклы Аси повторяет скульптуру, изображенную на фотографиях Mattel".





Надо сказать, подобные споры в мировой судебной практике уже были. Когда дизайнер Эндрю Эйнсворт, разрабатывавший шлемы императорских штурмовиков, известные по фильмам Джорджа Лукаса серии "Звездные войны", стал использовать эту разработку, выпуская собственно шлемы для продажи на массовом рынке, кинокомпания Lucasfilm подала на него в суд за незаконное воспроизведение "скульптуры" шлема. Представители истца и ответчика тоже спорили о том, является защищаемый объект скульптурой или простым промышленным шаблоном, от этого зависело, можно ли его копировать. В итоге британский суд разрешил Эйнсворту и дальше торговать своими шлемами, отклонив претензии Lucasfilm.

Неценовая конкуренция

"Мы не знаем, использовалась ли "обиженная" голова при производстве кукол Barbie или она предназначена для борьбы с конкурентами", – подчеркивает Сергей Клейменов. – Минимальная стоимость Аси на полке – примерно 80 грн, за 300 грн можно купить большой игровой набор, а цены на оригинальные куклы Barbie с этой отметки только начинаются".









Фирма "Паритет-Тойз", хоть ей и принадлежат права на торговую марку "Ася", сама этих кукол не производит, а заказывает в Китае, и, по версии представителей фабрики-производителя, настоящим прототипом Аси была кукла-болельщица, продукт Collegiate Doll Company. Первое упоминание о сходстве Аси и Barbie прозвучало в 2017 году в письме, составленном сотрудниками Mattel и направленном нынешнему ответчику. Сергей Клейменов утверждает, что уже тогда его компания была открыта к диалогу и запросила детализацию спорных моментов, но не получила ответ.





В недавней истории Mattel уже были эпизоды, когда конкурент, проигравший суд в отношении авторских прав, вынужденно сворачивал производство. В 2006 году компания подала иск к создателю куклы Bratz – Картеру Брайанту. Суть претензии тогда заключалась в том, что Брайант якобы придумал свою куклу именно в то время, когда работал на Mattel, и, по условиям его трудового соглашения, права на разработку должны были принадлежать нанимателю. Суд принял решение удовлетворить иск, и Bratz тогда сняли с производства, но в итоге запрет оказался временным. В 2011 году прения возобновились, новое решение позволило продолжить выпуск куклы-конкурента. К тому же Mattel пришлось выплатить производителю Bratz $88,5 млн компенсации за кражу коммерческой тайны и распространение ложных обвинений. Как будут развиваться события в случае с иском к украинской компании, пока неизвестно: судебный процесс только начинается.



