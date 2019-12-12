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Базовая величина в Беларуси с 1 января увеличится до Br27

13.12.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси с 1 января 2020 года базовая величина составит Br27. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 декабря 2019 года №861, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Базовая величина в Беларуси с 1 января увеличится до Br27

В 2017 году БВ составляла Br23, в 2018-м выросла до Br24,5. С 1 января 2019 года размер базовой величины равен Br25,5. От этого показателя зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.

 
 
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  В Беларуси с 1 января 2020 года базовая величина составит Br27. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 декабря 2019 года №861, сообщает БЕЛТА со ссылкой...
 
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