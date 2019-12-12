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Александр Лукашенко: клановости в медицине и здравоохранении, пока я Президент, не будет

13.12.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сами медики должны «вложиться» в создание своего имиджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: клановости в медицине и здравоохранении, пока я Президент, не будет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как говорят специалисты, необходимо усилить ответственность каждого руководителя за подготовку молодого врача-интерна к самостоятельной работе. Вот с этим я согласен. Пока эта интернатура существует, отвечать должен тот, кто ведет этого молодого человека, а не только он сам за себя. Здесь очень важно наставничество. Опытный врач должен уметь рассмотреть и поддержать таланты, поделиться своими знаниями, вырастить достойную смену.

Меня по разным каналам информируют, что у тебя (у Владимира Караника – прим. ред.) есть засилье и появилось некая семейственность. Мама, папа – врачи, дочь – ребенок-врач и так далее. Это хорошо. Но плохо то, когда семейственность, несколько семей – получается клан, и туда очень трудно проникнуть другим. Я думаю, ты заметил, что я уже несколько лет очень успешно разрубаю эту клановость. Я продолжу эту работу. Никаких кланов быть не должно.

Александр Лукашенко: клановости в медицине и здравоохранении, пока я Президент, не будет

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Сами медики должны «вложиться» в создание своего имиджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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