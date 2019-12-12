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Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 декабря в Национальной библиотеке отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За творческую работу дипломом награжден и наш телеканал.
Совместный проект СТВ и Министерства информации, направленный на поддержку талантливой молодежи «Жывая класіка», уже давно полюбился зрителям.
Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
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Новости Беларуси. 13 декабря в Национальной библиотеке отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в...
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