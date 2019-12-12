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Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения

13.12.2019 18:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 декабря в Национальной библиотеке отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За творческую работу дипломом награжден и наш телеканал.

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения

Совместный проект СТВ и Министерства информации, направленный на поддержку талантливой молодежи «Жывая класіка», уже давно полюбился зрителям.

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения

Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
Очередная награда у нашего телеканала, мы очень рады этому. Будем работать в этом направлении и дальше. Конечно, учитывая важность проектов – таких, как «Жывая класіка», особенно для подрастающего поколения, что прививает нашим детям любовь к книге, к чтению.

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Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения

Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения

Люди в материале: Анастасия Савицкая
 
 
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Новости Беларуси. 13 декабря в Национальной библиотеке отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в...
 
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