Источник материала: Новости Волковыска

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время рассмотрит вопрос о том, чтобы объявить 2 января 2020 года выходным днем без отработки. Такая информация появилась в Telegram-канале «Пул Первого», близком к администрации главы государства.

Ранее сообщалось, что данный день хотят сделать выходным, но его придется отработать позже – 4 января 2020 года.

Но затем глава правительства Сергей Румас сказал, что кабмин внес в Администрацию главы государства проект указа насчет 2 января. Уже в ближайшие дни правительство обсудит возможность сделать этот день выходным.

Тогда белорусы смогут отдыхать второго января без всяких переносов и без отработки.

Пока остается открытым вопрос, начнет ли действовать это решение уже ближайшего 2 января 2020 года или только через год.

Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Пока график отдыха на зимние праздники такой:

25 декабря;

1 января;

2 января (с отработкой 4 января);

6 января (с отработкой 11 января);

7 января.

Напомним, белорусы создали петицию за то, чтобы выходным днем стало 31 декабря, однако правительство не поддержало эту инициативу, сославшись на то, что трудовые коллективы против.