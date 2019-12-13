Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время рассмотрит вопрос о том, чтобы объявить 2 января 2020 года выходным днем без отработки. Такая информация появилась в Telegram-канале «Пул Первого», близком к администрации главы государства.
Ранее сообщалось, что данный день хотят сделать выходным, но его придется отработать позже – 4 января 2020 года.
Но затем глава правительства Сергей Румас сказал, что кабмин внес в Администрацию главы государства проект указа насчет 2 января. Уже в ближайшие дни правительство обсудит возможность сделать этот день выходным.
Тогда белорусы смогут отдыхать второго января без всяких переносов и без отработки.
Пока остается открытым вопрос, начнет ли действовать это решение уже ближайшего 2 января 2020 года или только через год.
Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
Пока график отдыха на зимние праздники такой:
- 25 декабря;
- 1 января;
- 2 января (с отработкой 4 января);
- 6 января (с отработкой 11 января);
- 7 января.
Напомним, белорусы создали петицию за то, чтобы выходным днем стало 31 декабря, однако правительство не поддержало эту инициативу, сославшись на то, что трудовые коллективы против.