Миллионерша из UFC, умелая гольфистка и девушка-вратарь с пышной грудью. Лучшее в Instagram

Источник материала: Tut.by

Мелитина Станюта провела время с детьми-беженцами, Надежда Скардино вспомнила выписку из роддома, Анне Климец прооперировали ногу в Швейцарии, а Елизавета Туктамышева показала книгу тренера, название для которой придумали ее подписчики. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

Бывшая гимнастка сборной Беларуси Мелитина Станюта встретилась с беженцами в Бресте.

— С детьми, — уточняет Мелита. — Их родители покинули дом и работу из-за крайне серьезных обстоятельств, но с верой в то, что на новом месте их дети смогут расти в мире! […] Я посылаю пожелания в космос с надеждой, что всемирный бумеранг исполнит мечты этих деток на 150 процентов, ведь они уже испытали и перебороли многие вещи: адаптацию в новой школе, новый язык, новое общество.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила книгу своего тренера Алексея Мишина «О чем молчит лед». Кстати, на минском чемпионате Европы 2019 года именно ученица Мишина Софья Самодурова стала лучшей, превзойдя результат олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

— Это не просто очерк об успешной карьере великого тренера, — говорит Лиза о книге. — Это и учебник для начинающих тренеров, и пособие для родителей будущих победителей, и история последних десятилетий с высоты понимания Алексея Николаевича.

Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова до ухода в моделинг успела провести несколько боев по правилам ММА, одержав пять побед и потерпев всего одно поражение. Вот уже полтора года девушка не появлялась в октагоне. Думаете, она вернется?