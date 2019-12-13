ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Миллионерша из UFC, умелая гольфистка и девушка-вратарь с пышной грудью. Лучшее в Instagram

14.12.2019 09:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мелитина Станюта провела время с детьми-беженцами, Надежда Скардино вспомнила выписку из роддома, Анне Климец прооперировали ногу в Швейцарии, а Елизавета Туктамышева показала книгу тренера, название для которой придумали ее подписчики. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

Бывшая гимнастка сборной Беларуси Мелитина Станюта встретилась с беженцами в Бресте.

— С детьми, — уточняет Мелита. — Их родители покинули дом и работу из-за крайне серьезных обстоятельств, но с верой в то, что на новом месте их дети смогут расти в мире! […] Я посылаю пожелания в космос с надеждой, что всемирный бумеранг исполнит мечты этих деток на 150 процентов, ведь они уже испытали и перебороли многие вещи: адаптацию в новой школе, новый язык, новое общество.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила книгу своего тренера Алексея Мишина «О чем молчит лед». Кстати, на минском чемпионате Европы 2019 года именно ученица Мишина Софья Самодурова стала лучшей, превзойдя результат олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

— Это не просто очерк об успешной карьере великого тренера, — говорит Лиза о книге. — Это и учебник для начинающих тренеров, и пособие для родителей будущих победителей, и история последних десятилетий с высоты понимания Алексея Николаевича.

Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова до ухода в моделинг успела провести несколько боев по правилам ММА, одержав пять побед и потерпев всего одно поражение. Вот уже полтора года девушка не появлялась в октагоне. Думаете, она вернется?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от anastasia_yankova

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Работа в филиале самого популярного портала страны TUT.BY (г. Витебск)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика