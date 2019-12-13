Источник материала: Виртуальный Брест

Педагогам Брестчины рассказали о реализации образовательного проекта «Зелёные школы», направленного на повышение экологической грамотности населения.

Бресте реализуют проект «Зелёная школа»" alt="Метеостанция в подарок. В Бресте реализуют проект «Зелёная школа»" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576312689559071.jpg" style="width: 700px; height: 467px;">



Обучающий тренинг прошёл в областном центре туризма и краеведения детей и молодёжи в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне».



Он финансируется Евросоюзом и реализуется по Программе развития ООН в партнёрстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Стартовал проект в Беларуси в 2018-м и рассчитан на четыре года.



Две школы и два детсада в Бресте



Участниками встречи стали 25 педагогов из учреждений образования области. В основном это биологи, которые уделяют огромное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения. В ходе тренинга они не только обменялись опытом, но и углубили свои знания по таким направлениям, как энергосбережение, водосбережение, биоразнообразие, обращение с отходами, качество атмосферного воздуха, информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом.



Теперь их задача — донести полученные знания до своих коллег и учащихся, и тогда учреждений образования со статусом «зелёная школа» станет намного больше.



В этот проект вовлечены 45 учреждений образования области, четыре из них брестские. Это детские сады № 19 и 50, третья и восьмая школы.



Дети подсчитывают расход энергии



Областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи — это не только ресурсный центр по «Зелёным школам», координирующий реализацию этого проекта в регионе, но и учреждение, которое личным примером показывает, как нужно работать в этом направлении. Руководит этим процессом методист отдела натуралистической работы Елена Жура.



В центре действуют объединения по интересам, где детям рассказывают о правильном поведении в природе и в быту. Особенно пользуются спросом практические занятия, где объясняют, как подсчитывать дома энергопотребление, разрабатывать памятки по водо- и энергосбережению.



Елена Жура отмечает: «В рамках образовательного проекта «Зелёные школы» мы удостоены диплома первой степени. Как ресурсный центр, эколого-биологический профиль получил в подарок оборудование: метеостанцию, осадкосборник и другое».



В удобном формате



Наша собеседница — одна из участниц обучающего тренинга. «Мы действительно усовершенствовали свои знания, — сказала она, — нам подробно рассказали о работе по каждому направлению. Общение проходило в удобном формате: каждый мог высказаться и задать вопросы.



Мне особенно понравилась практическая работа, когда все участники объединились в группы и выполняли конкретные задания. На тренинге мы узнали много нового. Я уверена, что желающих присоединиться к проекту станет больше и число экологических учреждений значительно возрастёт».