Мужчина в Орше одолжил у таксиста денег, а потом напал на него

Источник материала: Аргументы и факты

После диско-бара клиент попросил отвезти его в ряд увеселительных заведений и один «ночник», где купил спиртное на одолженные у таксиста деньги.

«Очередным пунктом назначения был дом знакомого, которого в итоге там не оказалось. Это разозлило захмелевшего мужчину, и он набросился на водителя – стал душить и угрожать расправой. В результате нападения 21-летний шофер не справился с управлением, и Skoda Rapid врезалась в бордюр», – сообщили в МВД.