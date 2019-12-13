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Мужчина в Орше одолжил у таксиста денег, а потом напал на него

14.12.2019 09:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина в Орше одолжил у таксиста денег, а потом напал на него
Фото из открытых источников

После диско-бара клиент попросил отвезти его в ряд увеселительных заведений и один «ночник», где купил спиртное на одолженные у таксиста деньги.

«Очередным пунктом назначения был дом знакомого, которого в итоге там не оказалось. Это разозлило захмелевшего мужчину, и он набросился на водителя – стал душить и угрожать расправой. В результате нападения 21-летний шофер не справился с управлением, и Skoda Rapid врезалась в бордюр», – сообщили в МВД.

Таксист проехал до ближайшего магазина, где он и вызвал милицию. 

Мужчина в Орше одолжил у таксиста денег, а потом напал на него
Минтранс нашел свыше 3000 нарушений в работе таксистов
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32-летний житель областного центра вызвал такси, чтобы поехать в диско-бар.
 
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