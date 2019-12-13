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Горки в Instagram за неделю

14.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Очередная необязательная подборка фотографий из горецкого инстаграма.

 

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Конкурс от @yoheisushi стал поводом начать делиться фотками этих двух мохнаток-волосаток

 
 
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  Очередная необязательная подборка фотографий из горецкого инстаграма.   View this post on Instagram Нижнее озеро, перед экзаменом. #беларусь #город #горки #нижнее #озеро...
 
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