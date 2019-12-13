Кратко о происшествиях с 2 по 8 декабря: в Мире хулиганили, а в Долгиново украли двигатель мотоцикла

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Оперативка за период с 2 по 8 декабря

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 58 сообщений, 3 из которых о совершенных преступлениях, 30 – об административных правонарушениях, 25 сообщений о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 20 правонарушителей. Возбуждено 1 уголовное дело по ст. 339 УК РБ. За нахождение на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности граждане не привлекались.

«Дело было вечером, делать было нечего…» Именно так можно сказать о двух подростках из г.п. Мир, которые около 8 часов вечера 8 ноября вблизи общежития Мирского художественного профессионально-технического колледжа повредили не менее 53 элементов ограждения из металлоштакетника, причинив ущерб на сумму 75 рублей. В отношении молодых людей 5 декабря, возбуждено уголовное дело по ст. 339 ч.2 УК РБ («Хулиганство»).

Неделей ранее, 29 ноября, возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ («Кража»). В период с 12 мая до 18 августа 2019 года неизвестный из сарая во дворе дачного дома в д. Долгиново совершил кражу двигателя внутреннего сгорания от мотоцикла «Днепр МТ-9» стоимостью 110 руб. Просьба гражданам, обладающим какой-либо информацией о совершенной краже, сообщить в Кореличский РОВД по тел.: 2-16-42, 8(029)6964370 или 102.

Алексей ГАВРОШ,

начальник Кореличского РОВД