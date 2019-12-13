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Беларусь хочет стать наблюдателем на учениях НАТО в 2020 году

14.12.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей возможность направить наблюдателей на запланированные на 2020 году учения Североатлантического альянса.

Об этом сообщил и.о. начальника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Василий Павлов на прошедшем 12 декабря в Минске семинаре "Международная безопасность и НАТО в 2019 году", пишет АФН.

Представитель МИД заявил, что у Беларуси накоплен позитивный опыт взаимодействия с Североатлантическим альянсом, и что Беларусь была бы признательна за приглашение наблюдателей от страны на учения НАТО в 2020 году.

Он также высказался за необходимость налаживания конкретного и открытого диалога России и НАТО.

Как сообщает БелТА, участие в мероприятии приняли представители государственных и общественных организаций Беларуси, Организации Североатлантического договора, дипломатических представительств, эксперты в области международной безопасности.


В сообщении не указывается, кто выступил организатором мероприятия.

Семинар открыл руководитель общественной организации "Центр изучения внешней политики и безопасности" Андрей Русакович. С приветственным словом (от властей) выступил главный советник Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси Владимир Беспалый.

На семинаре также присутствовали посол ФРГ Германии в Беларуси Манфред Хутерер.

Участвовавший в семинаре представитель департамента общественной дипломатии НАТО Петр Луняк заявил, что НАТО готово оказать помощь Беларуси в ее миротворческих инициативах.

Он напомнил, что с 1995 года страна участвует в программе НАТО "Партнерство во имя мира", отметив, что диалог по целому ряду вопросов обеспечения безопасности является основой для партнерства Беларуси и НАТО.

Одной из проблем сегодняшнего дня Луняк назвал размывание режима контроля над вооружениями, одной из опор которого являлся Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей возможность направить наблюдателей на запланированные на 2020 году учения Североатлантического альянса.
 
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