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Милиция Гродно посчитала проституток в городе и рассказала, какие нынче пошли сутенеры

14.12.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнее время сотрудники Гродненского РОВД усилили работу по противодействию проституции. В этом году составлено 15 административных протоколов в отношении женщин, оказывающих интимные услуги, в том числе в отношении 14 жительниц Гродно и одной жительницы Гродненского района, сообщает «Перспектива».

Также газете в РОВД рассказали и про последний случай задержания сутенера, который во всю орудовал в Сети.

Мужчина решил подработать и получать дополнительный доход от секс-услуг. Предлагал девушкам, которые оказывают интимные услуги, помочь с поиском клиентов. Соответствующие объявления подозреваемый размещал в социальной сети «ВКонтакте». В качестве клиентов выступили оперативники.

Мужчина, ничего не подозревая, привез «девочку» в условленное место. За оказание секс-услуг просил 100 рублей. Половина суммы полагалась ему, остальная – девушке, рассказывает начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Гродненского РОВД Сергей Тихий.

Во время передачи денег мужчину задержали, его подозревают в вовлечении женщин в занятие проституцией. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Республики Беларусь («Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией»). Как выяснилось, до этого еще имели место как минимум два эпизода противоправной деятельности подозреваемого. Подробности пока не разглашаются в интересах следствия.
 
Теги: Гродно
 
 
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В последнее время сотрудники Гродненского РОВД усилили работу по противодействию проституции. В этом году составлено 15 административных протоколов в отношении...
 
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