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Алексей Бага близок к тому, чтобы возглавить польскую "Ягеллонию"

14.12.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-рулевой БАТЭ Алексей Бага близок к тому, чтобы стать главным тренером польской "Ягеллонии". По сведениям pressball.by, президент клуба Чезар Кулеша уже встретился с белорусским наставником, и разговор прошел позитивно. Однако еще предстоит обсудить детали контракта.



Также на пост главного тренера "Ягеллонии" претендует Марцел Личка, который в этом году привел брестское "Динамо" к титулу чемпиона Беларуси. Однако у чеха нет тренерской лицензии PRO, без которой нельзя работать в польской экстраклясе. У Баги такая лицензия есть.

После 18 туров "Ягеллония" идет в чемпионате Польши на 9-м месте и отстает от лидера на 9 очков.
 
 
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Экс-рулевой БАТЭ Алексей Бага близок к тому, чтобы стать главным тренером польской "Ягеллонии". По сведениям pressball.by, президент клуба Чезар Кулеша уже встретился с...
 
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