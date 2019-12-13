







Также на пост главного тренера "Ягеллонии" претендует Марцел Личка, который в этом году привел брестское "Динамо" к титулу чемпиона Беларуси. Однако у чеха нет тренерской лицензии PRO, без которой нельзя работать в польской экстраклясе. У Баги такая лицензия есть.





После 18 туров "Ягеллония" идет в чемпионате Польши на 9-м месте и отстает от лидера на 9 очков.



