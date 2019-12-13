Первый региональный фестиваль детского творчества "Хрустальная снежинка" проходит сегодня в Ивьевской детской школе искусств

Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевской детской школе искусств сегодня проходит I региональный фестиваль детского творчества "Хрустальная снежинка".

Инициатором фестиваля выступили педагоги и ученики этого чрезвыйчайно творческого и талантливого учреждения культуры.

Информацию о планируемом мероприятии с приглашением к участию распространяли большею частью через Интернет - на официальном сайте Ивьевской детской школы искусств и в соцсетях. В итоге на участие в фестивале пришло 170 заявок.

На трех сценических площадках учреждений культуры г. Ивье ( детсткой школы искусств, центра культуры и досуга, музея национальных культур) выступают юные музыканты, солисты, художники, актеры из 20 детских школ искусств области: Гродно, Лиды, Любчи, Корелич, Островца, Красносельского, Валевки, Новоельни и других населенных пунктов Гродненщины.

Директор Ивьевской детской школы искусств Инна Михайловна Шукова выразила надежду, что Региональный фестиваль детского творчества "Хрустальная снежинка" станет хорошей площадкой для открытия новых юных дарований нашей области.

































































В. Гулидова.

С Зенкевич (фото).