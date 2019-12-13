Максим Витус покидает брестское «Динамо»

Источник материала: Новости Волковыска

Защитник провел в команде три сезона, принял участие в 89 матчах в рамках различных турниров, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

В 2017 и 2018 году Максим вместе с «Динамо-Брест» стал обладателем Кубка Беларуси, в 2018 и 2019 – Суперкубка страны. Несколько недель назад впервые в карьере стал Чемпионом Беларуси, сообщает сайт динамовцев.

В своем инстаграме Максим Витус попрощался с командой и болельщиками:

Эти годы в «Динамо» и в Бресте, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех за доброту, любовь и поддержку, которые я получал здесь. Незабываемое время для меня, потрясающие партнёры и на поле, и в раздевалке. Я чувствовал тепло большого количества поклонников, с которыми мы вместе завоевывали различные трофеи, вместе радовались победам и переживали неудачи. Хочу поблагодарить клуб, президента, тренеров, моих коллег, врачей, массажистов, работников базы и стадиона, и всех, кто был связан с командой. Большое спасибо всем болельщикам. Уверен, что в наступающем году брестское «Динамо» сможет подтвердить свои амбиции и на европейской арене, а значит мы вместе сможет порадоваться очередным успехам этой команды! Город над Бугом! :)





Пока Максим приехал на малую родину в Волковыск. Мы желаем земляку успехов в дальнейшей спортивной карьере.