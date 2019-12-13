Максим Витус покидает брестское «Динамо»

Защитник провел в команде три сезона, принял участие в 89 матчах в рамках различных турниров, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
В 2017 и 2018 году Максим вместе с «Динамо-Брест» стал обладателем Кубка Беларуси, в 2018 и 2019 – Суперкубка страны. Несколько недель назад впервые в карьере стал Чемпионом Беларуси,
В своем инстаграме Максим Витус попрощался с командой и болельщиками:
Эти годы в «Динамо» и в Бресте, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех за доброту, любовь и поддержку, которые я получал здесь.
Незабываемое время для меня, потрясающие партнёры и на поле, и в раздевалке. Я чувствовал тепло большого количества поклонников, с которыми мы вместе завоевывали различные трофеи, вместе радовались победам и переживали неудачи.
Хочу поблагодарить клуб, президента, тренеров, моих коллег, врачей, массажистов, работников базы и стадиона, и всех, кто был связан с командой. Большое спасибо всем болельщикам.
Уверен, что в наступающем году брестское «Динамо» сможет подтвердить свои амбиции и на европейской арене, а значит мы вместе сможет порадоваться очередным успехам этой команды!
Город над Бугом! :)
Пока Максим приехал на малую родину в Волковыск. Мы желаем земляку успехов в дальнейшей спортивной карьере.