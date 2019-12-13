Перестаньте дарить детям-сиротам конфеты! Вот, что им нужнее

Источник материала: KYKY

Из раза в раз на новый год дети из интернатов традиционно получают килограммы сладостей. Не нам рассказывать, что ни одна конфета не заменит ребенку близкого человека, который, согласитесь, здесь гораздо уместнее, чем карамель. Платформа «Имена» совместно с Центром помощи детям-сиротам «Нити Дружбы» предлагают избавиться от этой привычки дарить еду в пользу чего-то более значимого. У них есть мысль – вот что на самом деле поможет детям в интернатных учреждениях.

«Имена» запускают кампанию #Безконфет. Вместо шоколада – патронатные воспитатели

Идея «Имен» состоит в том, чтобы развивать культуру патронатного воспитательства в Беларуси. Такая форма отношений с ребенком из интерната удобнее для тех, кто не готов к ответственному шагу в сторону профессионального родительства.

Патронатный воспитатель, или патронат, – это человек, который тоже воспитывает ребенка, но не становится ему родственником по документам (что, разумеется, на качестве отношений никак не сказывается). Патронат может появляться в жизни ребенка эпизодами: навещать его в детском доме, приглашать к себе на каникулы, выходные и праздники.

Патронат учит ребенка тем же вещам, что и родители в семье: как самому готовить еду, как распоряжаться деньгами, как ездить на транспорте, куда поступать, как строить отношения с людьми, как пользоваться льготами. Все это патронатный воспитатель делает безвозмездно.

Найти и выучить патроната – непросто. В Беларуси этим занимается только одна служба

Прежде всего нужно понять, с каким ребенком мы имеем дело. Следует узнать его особенности, определить, какой взрослый может стать для него патронатным воспитателем. Наступает очередь отбора среди желающих: встречи, собеседования, обучение по программе, которая прошла экспертизу в Национальном институте образования Беларуси, повторное собеседование, снова консультации. И только после этого – личное знакомство взрослого и ребенка.

«Нити Дружбы» – единственная организация Беларуси, которая берет на себя эту работу. Психологи центра сопровождают ребенка и патронатного воспитателя даже тогда, когда пара сформирована. Сейчас команда ведет 25 пар. В год «Нити Дружбы» могут подобрать патронатных воспитателей для 50 ребят из детских домов. Но для беспрерывной работы центра нужно стабильное финансирование.

Я хочу помогать. Как мне это сделать?

«Имена» предлагают оформить на платформе ежемесячную подписку с карточки в поддержку центра или сделать благотворительный взнос. Если вместо очередного подарочного набора для ребенка-сироты хотя бы две тысячи человек оформит подписку на пять рублей в месяц, «Нити Дружбы» будут работать всегда. Если вы хотите присоединиться, перейдите по ссылке .

#Безконфет – это ещё и инсталляция. Её можно (и нужно!) увидеть

Увидеть инсталляцию #Безконфет и услышать настоящие истории выпускников детских домов можно в Галерее ДК (улица Герцена, 2А) до 15 января. Половина средств, вырученных за продажу билетов, будет направлена центру «Нити дружбы».

Расписание:

6 декабря – 15 января,

среда – суббота с 12.00 до 20.00, воскресенье с 12.00 до 18.00.

Стоимость: четыре рубля.