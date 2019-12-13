|
Можно поступить, не зная нотной грамоты: как инженер Оперного стал студентом музыкального колледжа
Источник материала: СТВ
Что нужно, чтобы поступить в Минский государственный музыкальный колледж, рассказываем в программе
Дети не сдают сольфеджио, потому что туда можно поступить, не зная нотной грамоты. Потому что голос – это природные данные. И если они, действительно, есть, то мы абитуриентов берем. Например, в этом году у нас поступил на эту специальность инженер, который работает в Оперном театре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что нужно, чтобы поступить в Минский государственный музыкальный колледж, рассказываем в программе «Большой город».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)