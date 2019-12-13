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Сантехник в смартфоне. Мобильное приложение для заказа бытовых услуг разрабатывают в Минске

14.12.2019 12:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сантехник в смартфоне. Новое мобильное приложение для заказа платных бытовых услуг может появиться в столице, сообщили в рограмме «Большой город».

Разработкой новинки занимаются IT-специалисты и сотрудники Центра информационных технологий Мингорисполкома.

Вскоре одним кликом можно будет заказать не только такси, но и вызвать специалистов-коммунальщиков в любое удобное время. Оплата услуг также может быть произведена онлайн. На стадии разработки проекта пожелания и мнения минчан приветствуются. 

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Сантехник в смартфоне. Новое мобильное приложение для заказа платных бытовых услуг может появиться в столице, сообщили в рограмме «Большой город». Разработкой...
 
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