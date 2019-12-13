Сантехник в смартфоне. Мобильное приложение для заказа бытовых услуг разрабатывают в Минске

Источник материала: СТВ

Сантехник в смартфоне. Новое мобильное приложение для заказа платных бытовых услуг может появиться в столице, сообщили в рограмме «Большой город» .

Разработкой новинки занимаются IT-специалисты и сотрудники Центра информационных технологий Мингорисполкома.

Вскоре одним кликом можно будет заказать не только такси, но и вызвать специалистов-коммунальщиков в любое удобное время. Оплата услуг также может быть произведена онлайн. На стадии разработки проекта пожелания и мнения минчан приветствуются.