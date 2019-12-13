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Чернобай о рождаемости: «Начинать нужно даже не с экономики, а с оздоровления общества»

14.12.2019 12:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я думаю, для того чтобы в семьях появлялись новые дети, в первую очередь, семья должна быть уверена в своём будущем. Родители должны быть уверены, что они смогут вырастить ребёнка, ни в чём его не ущемляя, дать ему хорошее образование, что он найдёт достойную работу. И должны быть уверены и в будущем страны, в целом. Сегодня, вроде бы, да – всё хорошо, стабильно. Но вот экономические вопросы– всё-таки, какое-то недоверие, может быть, сомнения – такой посев мелкий идёт: «А смогу ли я вытянуть? Вот я одного ребёнка «поднял» – мне он достался тяжело. Второго – смогу-не смогу. Третьего – ну, вряд ли». Потому что, всё-таки, не у всех есть достойная работа с хорошей оплатой. Где-то на селе проблемы есть.

И давайте ещё один такой вопрос затронем: семьи многодетные – это такой потенциал, это наше богатство, но только в том случае, если родители ответственно и достойно относятся к этим детям. А сколько у нас семей, которые безответственно относятся, сколько у нас детей содержатся в социальных каких-то приютах, которые брошены, сколько жестокости в обществе.

Я думаю, начинать нужно даже не с экономики, а именно с оздоровления общества – именно этой традиционной ценности. Вот когда будет здоровая атмосфера в обществе, когда не будет вот этого в большой степени алкоголизма, определённой степени безответственности к детям маленьким, тогда, может быть, что-то и сдвинется.

Чернобай о рождаемости: «Начинать нужно даже не с экономики, а с оздоровления общества»

Люди в материале: Андрей Чернобай
 
 
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