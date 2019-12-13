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Автобус с фанатами Макса Коржа опрокинулся в Свердловской области

14.12.2019 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поклонники рэпера возвращались домой после его концерта, но попали в ДТП, сейчас пострадавшим оказывают помощь.

Автобус перевернулся на трассе Пермь – Екатеринбург, в результате ДТП пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По данным источника, авария произошла в субботу в 7.10 (5.10 по минскому времени) на 242-м километре автодороги. В момент ДТП в салоне находились 53 пассажира. Они возвращались домой с концерта певца Макса Коржа, который состоялся в Перми.

"В одно из мгновений неожиданно водитель задремал, в результате не справился с управлением своей машины, автобус выехал на полосу встречного движения, проехав ее, съехал с трассы и перевернулся, лег на левую сторону. Чудом обошлось без жертв – только потому, что до ближайшей лесополосы от трассы всего порядка 20 метров и автобус протащило по заснеженной земле все это расстояние и машина остановилась в непосредственной близости от деревьев. Если бы столкновение с деревьями произошло, то, конечно, были бы жертвы. А так бригада скорой помощи доставила в Бисертскую больницу семь человек", – сказал Горелых.
 
 
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Поклонники рэпера возвращались домой после его концерта, но попали в ДТП, сейчас пострадавшим оказывают помощь.
 
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