ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 января увеличивается размер базовой величины

14.12.2019 12:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

С 1 января увеличивается размер базовой величины

Правительство приняло решение об увеличении размера базовой величины с 1 января 2020 года.

Согласно постановлению Совмина №861 от 13.12.2019, с 1 января 2020 года базовая величина устанавливается в размере 27 рублей. Соответственно, признается утратившим силу постановление Совмина №956 от 27.12.2018, согласно которому базовая величина устанавливалась в 25,5 рублей.

В связи с повышением базовой величины с 1 января 2020 года, увеличатся и социальные выплаты, обязательные отчисления в бюджет, размеры штрафов и взысканий ГАИ и других контролирующих органов, а также премий и доплат (в госорганизациях).

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство приняло решение об увеличении размера базовой величины с 1 января 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чернобай о рождаемости: «Начинать нужно даже не с экономики, а с оздоровления общества»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика