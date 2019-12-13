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С 1 января увеличивается размер базовой величины
14.12.2019 12:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правительство приняло решение об увеличении размера базовой величины с 1 января 2020 года.
Согласно постановлению Совмина №861 от 13.12.2019, с 1 января 2020 года базовая величина устанавливается в размере 27 рублей. Соответственно, признается утратившим силу постановление Совмина №956 от 27.12.2018, согласно которому базовая величина устанавливалась в 25,5 рублей.
В связи с повышением базовой величины с 1 января 2020 года, увеличатся и социальные выплаты, обязательные отчисления в бюджет, размеры штрафов и взысканий ГАИ и других контролирующих органов, а также премий и доплат (в госорганизациях).
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Правительство приняло решение об увеличении размера базовой величины с 1 января 2020 года.
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