С 1 января увеличивается размер базовой величины

Источник материала: Ежедневник





Правительство приняло решение об увеличении размера базовой величины с 1 января 2020 года.

Согласно постановлению Совмина №861 от 13.12.2019, с 1 января 2020 года базовая величина устанавливается в размере 27 рублей. Соответственно, признается утратившим силу постановление Совмина №956 от 27.12.2018, согласно которому базовая величина устанавливалась в 25,5 рублей.

В связи с повышением базовой величины с 1 января 2020 года, увеличатся и социальные выплаты, обязательные отчисления в бюджет, размеры штрафов и взысканий ГАИ и других контролирующих органов, а также премий и доплат (в госорганизациях).