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Тарасова заявила, что Загитова не вернётся в большой спорт
Источник материала: СТВ
Новости России. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Алина Загитова уже не возобновит спортивную карьеру.
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«Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, – прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены», – сказала Татьяна Анатольевна.
Тренер выразила сожаление, что за время своей спортивной карьеры олимпийская чемпионка выступила только с тремя программами. Вместе с этим Тарасова пожелала Алине счастливой жизни и отметила, что фигуристка является любимицей многих россиян.
«Соревнований у нас может не быть, вот это беда, а уж победы стране в женском одиночном катании обеспечивает Этери Тутберидзе», –
Татьяна Анатольевна упомянула, что она с большим уважением относится к Медведевой, продолжающей совершенствоваться, Мишину и Туктамышевой, которая после ряда неудач смогла прыгать четверной тулуп и вернуть себе тройной аксель.
«Я уважаю этих людей, также как я уважаю мнение Алины – она сама распоряжается своей жизнью», – подытожила Тарасова.
Стоит отметить, что несколько месяцев назад Татьяна Анатольевна
О своём желании приостановить карьеру Алина Загитова сообщила в пятницу 13 декабря.
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Новости России. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Алина Загитова уже не возобновит спортивную карьеру. Как сообщает ТАСС, вопрос о...
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