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Именные премии лучшим

14.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Именные премии лучшим

В Гродно вручили премию областного исполнительного комитета имени Героя Беларуси Александра Иосифовича Дубко. 39 достойных имен школьников, учащихся и студентов пополнили список награжденных. Среди них — одиннадцатиклассница Жирмунской средней школы Ангелина Светлович.

Награды талантливым представителям молодежи в этом году вручали в Новом замке. Радость торжества с лауреатами заслуженно разделили родители и педагоги. Ведь их совместный труд — значительная часть сегодняшнего успеха молодых людей. Уютный зал в этот день собрал учащихся и студентов, которые благодаря своему трудолюбию, целеустремленности и непреодолимому желанию идти только вперед достигли высоких результатов на олимпиадах, в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

Минувший учебный год для нашей землячки Ангелины Светлович был достаточно продуктивным. Нынешняя выпускница Жирмунской школы на областном этапе предметной олимпиады по немецкому языку была удостоена диплома III степени. В копилке школьницы Диплом III степени и на республиканском конкурсе исследовательских работ: девушка описала опыт Германии в переработке мусора и изучила, как обстоит ситуация с этим в Беларуси. Ангелина стала стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов.

— Вчерашняя поездка подарила мне яркие эмоции и прекрасный отдых в напряженном повседневном ритме. Радость и впечатления дня разделила с учителем Антониной Ивановной Радион. Ведь своими наградами как минимум на 80 процентов я обязана ей, — с благодарностью признается Ангелина. — Наш совместный труд с шестого класса не был простым, но однозначно интересным. Очень приятно, что родные и близкие тоже поддерживают мои стремления. Этот год для меня особенно волнительный. Делаю ставку на олимпиаду: призовое место на областном этапе позволит не сдавать ЦТ по иностранному языку. А в больших мечтах — победа на республиканском этапе и поступление в вуз.

— Все в твоих руках и в твоих силах, — подбадривает школьницу Антонина Ивановна. — Хотя, конечно, в жизни многое зависит от удачи, поверьте моему жизненному и педагогическому опыту. И все же, скажу честно, к участию в олимпиаде, к исследовательской деятельности привлекаю только мотивированных учеников.

Принеманский край стал колыбелью для многих талантливых ученых, новаторов, выдающихся деятелей искусств. Но история создается и сегодня. Кто знает, может, и юным талантам Вороновщины предстоит заполнить ее чистые страницы своими достижениями, открытиями и славными делами.

Галина ШЛЕМПО.

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Стипендии Президента Республики Беларусь назначены 99 молодым ученым. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства Александр Лукашенко.

Стипендиатами стали представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук. В их числе — 8 докторов наук, 60 кандидатов наук и 31 молодой ученый без степени.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно вручили премию областного исполнительного комитета имени Героя Беларуси Александра Иосифовича Дубко. 39 достойных имен школьников, учащихся и студентов...
 
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