Теннисистка прервала многомесячное молчание и рассказала о победе над раком









«Хочу поделиться тем, что произошло. Мне диагностировали рак. Я прошла химиотерапию. Это была тяжелая битва, но сейчас я дышу», — рассказала спортсменка. Она отметила, что в течение нескольких месяцев не была активна в социальных сетях и в медиа, однако теперь, после победы над раком, она решила прервать молчание и «вернуться в дело».





39-летняя Скьявоне — победительница восьми турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2010 году ей удалось выиграть Открытый чемпионат Франции. Она стала первой в истории итальянской теннисисткой, сумевшей войти в четверку сильнейших в рейтинге WTA.



