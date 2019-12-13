ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка «Книги Беларуси. Год 2019» открылась в Минске

14.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Открытие выставки «Книги Беларуси. Год 2019» состоялось в Минске в Национальной библиотеке, передает «МИР 24». Выставка будет работать до февраля.

Представлены произведения, которые были изданы в уходящем году, их около шести тысяч. Общий тираж издания – более 20 миллионов экземпляров. На церемонии открытия назвали самого популярного автора у белорусов. Им стал Владимир Короткевич. Символично то, что это случилось накануне 90-летия классика. Юбилей народного писателя страна отметит в следующем году.

«Белорусскую книгу уважают за пределами страны. Об этом говорят итоги международных конкурсов на уровне СНГ. Мы там занимаем по количеству наград первое место. И это большая заслуга книгоиздателей, самих авторов и Министерства информации», – сказал заместитель главы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич.

«Мы это делали целенаправленно по простой причине – чтобы понимать, что конкретно у нас издается в стране. Не только через аналитику и статистику, а глядя на эти книги. Какие они внешне, что внутри, чтобы все это видели и жители нашей страны», – отметил заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представлены произведения, которые были изданы в уходящем году, их около шести тысяч.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за неудачной любви девушка набрала вес, но теперь ее фигура лучше, чем была
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика