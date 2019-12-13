Выставка «Книги Беларуси. Год 2019» открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Открытие выставки «Книги Беларуси. Год 2019» состоялось в Минске в Национальной библиотеке, передает «МИР 24». Выставка будет работать до февраля.

Представлены произведения, которые были изданы в уходящем году, их около шести тысяч. Общий тираж издания – более 20 миллионов экземпляров. На церемонии открытия назвали самого популярного автора у белорусов. Им стал Владимир Короткевич. Символично то, что это случилось накануне 90-летия классика. Юбилей народного писателя страна отметит в следующем году.

«Белорусскую книгу уважают за пределами страны. Об этом говорят итоги международных конкурсов на уровне СНГ. Мы там занимаем по количеству наград первое место. И это большая заслуга книгоиздателей, самих авторов и Министерства информации», – сказал заместитель главы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич.

«Мы это делали целенаправленно по простой причине – чтобы понимать, что конкретно у нас издается в стране. Не только через аналитику и статистику, а глядя на эти книги. Какие они внешне, что внутри, чтобы все это видели и жители нашей страны», – отметил заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский.