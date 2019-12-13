Эксперт: В Беларуси за 25 лет заболеваемость раком увеличилась в 2 раза

«За четверть века заболеваемость (раком в Беларуси) увеличилась в два раза, – рассказал журналистам Алексей Океанов, который стоял у истоков канцер-регистра Беларуси, а сейчас руководит группой статистики и анализа РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. – На конец 2018 года на диспансерном учете состояло 303 119 человек.





Только за 2018 год в Беларуси зарегистрировано 52 584 новых случая».





По подсчетам специалистов, каждый четвертый заболеет в течение жизни раком

Об этом также сказал Океанов в интервью: «Увеличилась продолжительность жизни – эта причина привела к увеличению числа заболеваний более чем на 40%».









Из-за чего еще такой прирост?





Из-за образа жизни, снижения иммунитета, радиации, бесконтрольного потребления лекарств, из-за самолечения, сказал Алексей Океанов.





«Мы не знаем, как действуют на организм всевозможные пищевые добавки, которые разрешено продавать без регистрации и разрешения фармкомитета, – объяснил эксперт. – Отсутствие лечения при вялотекущих хронических заболеваниях также приводит к развитию рака. Это относится к гастритам с пониженной кислотностью желудочного сока, полипам толстой кишки и др.».