ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: В Беларуси за 25 лет заболеваемость раком увеличилась в 2 раза

14.12.2019 14:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В интервью kp.by доктор медицинских наук, профессор Алексей Океанов рассказал, во сколько раз и почему в Беларуси увеличилось количество онкозаболеваний.

«За четверть века заболеваемость (раком в Беларуси) увеличилась в два раза, – рассказал журналистам Алексей Океанов, который стоял у истоков канцер-регистра Беларуси, а сейчас руководит группой статистики и анализа РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. – На конец 2018 года на диспансерном учете состояло 303 119 человек.

Только за 2018 год в Беларуси зарегистрировано 52 584 новых случая».

По подсчетам специалистов, каждый четвертый заболеет в течение жизни раком
Об этом также сказал Океанов в интервью: «Увеличилась продолжительность жизни – эта причина привела к увеличению числа заболеваний более чем на 40%».


Из-за чего еще такой прирост?

Из-за образа жизни, снижения иммунитета, радиации, бесконтрольного потребления лекарств, из-за самолечения, сказал Алексей Океанов.

«Мы не знаем, как действуют на организм всевозможные пищевые добавки, которые разрешено продавать без регистрации и разрешения фармкомитета, – объяснил эксперт. – Отсутствие лечения при вялотекущих хронических заболеваниях также приводит к развитию рака. Это относится к гастритам с пониженной кислотностью желудочного сока, полипам толстой кишки и др.».
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью kp.by доктор медицинских наук, профессор Алексей Океанов рассказал, во сколько раз и почему в Беларуси увеличилось количество онкозаболеваний.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставка «Книги Беларуси. Год 2019» открылась в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика