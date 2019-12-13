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Румас и Медведев по телефону обсудили интеграцию, поставки нефти и газа

14.12.2019 14:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министры Беларуси и России созвонились, чтобы обсудить двусторонние отношения. Как сообщает пресс-служба беларусского правительства, Сергей Румас и Дмитрий Медведев обговорили ход выполнения поручений президентов по итогам переговоров 7 декабря, а также наметили предстоящие контакты.

Премьеры также обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год, пишет reform.by.

Они договорились созвониться еще раз на следующей неделе после встречи руководителей рабочих групп по интеграции.

По информации пресс-службы российского правительства, телефонный разговор состоялся по инициативе Сергея Румаса.


Напомним, на неделе президент Беларуси созванивался с Дмитрием Медведевым. После этого Александр Лукашенко заявил, что договорился встретиться с российским премьером до того, как ему предстоят переговоры с Владимиром Путиным.

Продолжить диалог по энергетическим вопросам и программе интеграции президенты договорились 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом Александр Лукашенко не исключает, что может потребоваться еще не один, а несколько раундов переговоров.
 
 
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Премьер-министры Беларуси и России созвонились, чтобы обсудить двусторонние отношения. Как сообщает пресс-служба беларусского правительства, Сергей Румас и...
 
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