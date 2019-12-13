Вопросы транспортного сообщения и медицинского обслуживания. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

Источник материала: Полымя





На прямую линию поступило порядка двух десятков звонков.

Жители региона обращались с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства, медобслуживания, транспортного и пенсионного обеспечения и другим.

Пенсионерка из деревни Подчернейки Свислочского района попросила пустить из Гродно в этот населенный пункт микроавтобус по выходным дням. Она считает, что так ее сын, проживающий в областном центре, сможет чаще ее навещать.

Из Гродно поступили вопросы по линии жилищно-коммунального хозяйства. Жительница панельного дома №72 по проспекту Янки Купалы пожаловалась, что в ее квартире сыро. Заявительница считает, что нужно ремонтировать межпанельные стыки. По данному вопросу будет проведена проверка, при необходимости сделан текущий ремонт.

Жительница улицы Аульской столкнулась с проблемой вывоза мусора. За услугу она платит, но воспользоваться ею не может – возле дома не установлены урны.

Еще одна гродненка попросила содействия в установке поручня в доме, где проживает ее дочь – инвалид второй группы. Ранее она обращалась к председателю ЖСПК, но проблема не решается.

Все эти вопросы взяты на контроль. По ним будут проведены проверки и приняты необходимые меры.

А вот жалоба гродненца, проживающего по адресу улица Кирова, 42 признана необоснованной. Он считает, что в квартире недостаточно тепло – всего 20 градусов. Ему разъяснено, что эта температура соответствует допустимым параметрам микроклимата, так как согласно нормативам в жилых помещениях домов, не оборудованных автономной системой отопления, температура воздуха в течение всего отопительного периода должна составлять 18–24 градуса.

Слонимчанка пожаловалась Игорю Попову на то, что в районной детской поликлинике, куда она пришла с ребенком в возрасте до года, очень холодно, а также не работает окулист. Данный вопрос был адресован руководству поликлиники. Как оказалось, в учреждении здравоохранения поддерживается температура воздуха 20-21 градус, что является нормой. Врач-окулист ушла в декрет, но вместо нее по определенным часам принимает другой специалист.

Жители области звонили на прямую линию,в том числе чтобы посоветоваться, получить разъяснения,а то и выразить благодарность. К примеру, гродненка поблагодарила главу администрации Октябрьского района Олега Белинского, который помог ей быстро оформить опеку над внуком.

На все вопросы, поступившие на прямую линию , граждане получили ответы. Жалобы пройдут проверку ответственными службами, после чего будут приняты конкретные решения.