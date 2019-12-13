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Вопросы транспортного сообщения и медицинского обслуживания. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

14.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Вопросы транспортного сообщения и медицинского обслуживания. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

На прямую линию поступило порядка двух десятков звонков.

Жители региона обращались с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства, медобслуживания, транспортного и пенсионного обеспечения и другим.

Пенсионерка из деревни Подчернейки Свислочского района попросила пустить из Гродно в этот населенный пункт микроавтобус по выходным дням. Она считает, что так ее сын, проживающий в областном центре, сможет чаще ее навещать.

Из Гродно поступили вопросы по линии жилищно-коммунального хозяйства. Жительница панельного дома №72 по проспекту Янки Купалы пожаловалась, что в ее квартире сыро. Заявительница считает, что нужно ремонтировать межпанельные стыки. По данному вопросу будет проведена проверка, при необходимости сделан текущий ремонт.

Жительница улицы Аульской столкнулась с проблемой вывоза мусора. За услугу она платит, но воспользоваться ею не может – возле дома не установлены урны.

Еще одна гродненка попросила содействия в установке поручня в доме, где проживает ее дочь – инвалид второй группы. Ранее она обращалась к председателю ЖСПК, но проблема не решается.

Все эти вопросы взяты на контроль. По ним будут проведены проверки и приняты необходимые меры.

А вот жалоба гродненца, проживающего по адресу улица Кирова, 42 признана необоснованной. Он считает, что в квартире недостаточно тепло – всего 20 градусов. Ему разъяснено, что эта температура соответствует допустимым параметрам микроклимата, так как согласно нормативам в жилых помещениях домов, не оборудованных автономной системой отопления, температура воздуха в течение всего отопительного периода должна составлять 18–24 градуса.

Слонимчанка пожаловалась Игорю Попову на то, что в районной детской поликлинике, куда она пришла с ребенком в возрасте до года, очень холодно, а также не работает окулист. Данный вопрос был адресован руководству поликлиники. Как оказалось, в учреждении здравоохранения поддерживается температура воздуха 20-21 градус, что является нормой. Врач-окулист ушла в декрет, но вместо нее по определенным часам принимает другой специалист.

Жители области звонили на прямую линию,в том числе чтобы посоветоваться, получить разъяснения,а то и выразить благодарность. К примеру, гродненка поблагодарила главу администрации Октябрьского района Олега Белинского, который помог ей быстро оформить опеку над внуком.

На все вопросы, поступившие на прямую линию, граждане получили ответы. Жалобы пройдут проверку ответственными службами, после чего будут приняты конкретные решения.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артема ТУРЛАЯ
 
Теги: Гродно
 
 
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На прямую линию поступило порядка двух десятков звонков. Жители региона обращались с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства, медобслуживания,...
 
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