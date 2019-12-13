В Вооруженных Силах Беларуси новобранцы приняли военную присягу

Источник материала: Аргументы и факты

В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси 14 декабря состоялись торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением.

Клятву на верность Родине произнесли около 9 тыс. военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Самая массовая церемония проходила в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах, где присягу приняли более 2,5 тыс. солдат.

После окончания торжественного мероприятия принявшие присягу солдаты отправились в свое первое увольнение. 16 декабря они продолжат службу.