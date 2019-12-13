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В Вооруженных Силах Беларуси новобранцы приняли военную присягу

14.12.2019 16:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Вооруженных Силах Беларуси новобранцы приняли военную присягу
Фото: / "Минск-Новости"

В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси 14 декабря состоялись торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением.

В Вооруженных Силах Беларуси новобранцы приняли военную присягу Бонусы солдатам. Будут ли преимущества у отслуживших в армии?

Клятву на верность Родине произнесли около 9 тыс. военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Самая массовая церемония проходила в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах, где присягу приняли более 2,5 тыс. солдат.

После окончания торжественного мероприятия принявшие присягу солдаты отправились в свое первое увольнение. 16 декабря они продолжат службу.

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественное мероприятие прошло по всей стране 14 декабря.
 
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