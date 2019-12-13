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Около 9 тысяч новобранцев в Беларуси приняли присягу

14.12.2019 15:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из важнейших ритуалов в Вооруженных Силах Беларуси. Более 9 тысяч новобранцев 14 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 9 тысяч новобранцев в Беларуси приняли присягу

Торжественные церемонии прошли во всех воинских соединениях страны. Самая многочисленная по традиции состоялась в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Печах. Защищать отечество здесь поклялись солдаты, призванные на срочную, а также службу в резерве. Всего 2,5 тысячи человек. Напутственные слова новому пополнению произнесли министр обороны, ветераны армии.

Около 9 тысяч новобранцев в Беларуси приняли присягу

А накануне церемонии здесь организовали встречи с родными и близкими военнослужащих.

Около 9 тысяч новобранцев в Беларуси приняли присягу

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Мы всеми силами стремимся к тому, чтобы тот человек, который отслужил срочную военную службу, имел преимущества, и планово двигаемся в этом направлении.

Уже решен вопрос по поводу включения срочной службы в трудовой стаж. Уже решен вопрос сохранения рабочего места за военнослужащим, который ушел служить в армию. Первоочередное представление общежитий, когда военнослужащий придет учиться в высшее учебное заведение. И ряд других вопросов, которые уже или решены, или находятся в стадии решения.

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Впереди у личного состава, который уже прошел курс молодого бойца, армейские будни. Затем каждый из новобранцев овладеет воинской специальностью. Ну а сегодня солдаты ушли в первое увольнение.

Около 9 тысяч новобранцев в Беларуси приняли присягу

Люди в материале: Андрей Равков
 
 
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Новости Беларуси. Один из важнейших ритуалов в Вооруженных Силах Беларуси. Более 9 тысяч новобранцев 14 декабря присягнули на верность Родине, сообщили в программе...
 
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